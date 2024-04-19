Откроется ли «дом Пушкина» в Гурзуфе ко дню рождения поэта (6 июня)? Есть сомнения

Открытие обновленного музея, расположенного в Гурзуфе, в доме, в котором проживал Александр Сергеевич Пушкин в Крыму вместе с семьей генерала Раевского, изначально запланировано на 6 июня 2024 года — в день рождения поэта. Нюанс ситуации — в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» предусмотрено осуществление комплекса мер по реставрации, ремонту, оборудованию и созданию новой экспозиции музея. То есть реставрация, ремонт, благоустройство — не «местного уровня».

Работы вроде бы велись непрерывно. Заказчик ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», подрядчик ФАУ «РосКапСтрой». Финансирование также проводилось по плану. На минуточку, на ремонтные работы выделено почти 250 миллионов рублей, а на реэкспозицию музей – еще свыше 30 миллионов.

Ничто не предвещало скандала… Но вот последнее сообщение пресс-службы министерства культуры Крыма настораживает. Цитируем:

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в рамках выезда в пгт Гурзуф посетила объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил А. С. Пушкин». В выездном совещании приняли участие руководители Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока и Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук, представители подрядных организаций и авторского надзора. Рассмотрен ход выполнения ремонтно-реставрационных работ. В настоящее время завершаются фасадные, интерьерные, малярные работы, мероприятия по благоустройству территории музея, укладка брусчатого покрытия. Обсуждены имеющиеся проблемные вопросы по допущенным отставаниям от графика выполнения работ, приняты решения о мобилизации трудовых ресурсов и выполнении производственных работ в две смены. Также с целью недопущения срыва сроков реализации объекта даны поручения о проведении ежедневного контроля за сроками и видами выполняемых работ.

Судя по фото пресс-службы республиканского минкульта, работа в Гурзуфе кипит. Видны как раз фасадные и интерьерные работы… Но до 6 июня… меньше двух месяцев. И… нас терзают смутные сомнения…