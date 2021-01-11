Хадж-2021: в Крыму идёт приём заявлений, но квота будет уменьшена

С 31 марта 2021 года Саудовская Аравия отменяет временные ограничения на въезд\выезд и возобновляет все международные полеты. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел.

С 31 марта гражданам будет разрешено выезжать за пределы Королевства и возвращаться, кроме того, снова будут открыты все воздушные, морские и сухопутные границы, а также будет снят запрет на международные пассажирские авиаперевозки. Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия подчёркивают, что одновременно, в координации с соответствующими органами будут сохраняться требования по соблюдению процедур и мер предосторожности, установленные для предотвращения распространения коронавируса в Королевстве, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Крымский хадж-оператор АВН-Тур напоминает, что прием заявлений продолжается, однако, несмотря на снятие ограничений на въезд и выезд в КСА, в текущем году квота для Крыма будет уменьшена. По словам руководителя компании АВН-Тур Артура Решитова, уменьшение квоты — решение руководства Королевства. Он также заверил, что в этом году приоритет будет отдан мусульманам, оформившим документы на поездку в хадж в 2020 году.

Причин для беспокойства нет. Путевки оплачены, места забронированы, и, если ситуация в пандемией не ухудшится, Иншаллах, в этом году крымские мусульмане отправятся в хадж, — заявил Артур Решитов.

Король Королевства Саудовская Аравия Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обратился к мусульманам, планирующим совершить паломничество, пройти необходимую вакцинацию, чтобы обезопасить себя и окружающих.