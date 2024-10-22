Хадж-2025: мусульман Крыма приглашают к участию

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият) совместно с официальным крымским хадж-туроператором «АВН ТУР» приглашают мусульман совершить Хадж-2025.
С сегодняшнего дня открыт прием документов для всех желающих. До 31 декабря 2024 года действует акция раннего бронирования. Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по следующим номерам телефонов:
- 8 800 551 3130
- +79780908202
- +79782026968
- +79257158485
источник: пресс-служба ДУМК
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