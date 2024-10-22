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Хадж-2025: мусульман Крыма приглашают к участию

Хадж-2025: мусульман Крыма приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:59 22.10.2024

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь (Таврический Муфтият) совместно с официальным крымским хадж-туроператором «АВН ТУР» приглашают мусульман совершить Хадж-2025.

С сегодняшнего дня открыт прием документов для всех желающих. До 31 декабря 2024 года действует акция раннего бронирования. Для заключения договора необходимо предоставить внутренний паспорт с пропиской, а также загранпаспорт, — сообщили в пресс-службе ДУМК.

Узнайте больше:  «Таврида.АРТ» и Минкультуры России открыли арт-объекты в рамках проекта "Коллекция музеев России"

Записаться и получить дополнительную информацию можно по следующим номерам телефонов:

источник: пресс-служба ДУМК

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