Характер — антициклональный. Погода в Крыму

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туманы. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до 12°; днем +11…+16°, на ЮБК до +19°. Во вторник минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная – понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .