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Характер - антициклональный. Погода в Крыму
фото: schuetz-mediendesign (pixabay.com)

Характер — антициклональный. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:10 07.11.2020

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туманы. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до 12°; днем +11…+16°, на ЮБК до +19°. Во вторник минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная – понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Характер - антициклональный. Погода в Крыму

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