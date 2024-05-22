Харьковское направление — 22.05.24 (сегодня). Карта боевых действий на Украине

Харьковское направление (Волчанск — Липцы) — сегодня. Штурмовые подразделения русской армии полностью овладели северной частью города, т.е. правым берегом р. Волчья. Оборона противника развалилась на отдельные очаги, которые уничтожаются русской артиллерией, выжигаются огнемётами и термобарическими боеприпасами. Бои идут на улицах Гагарина, Короленко, Олеся Досвитногои др., передовые отряды наших войск приближаются к улице Зерновой, есть наш плацдарм на другом берегу реки Волчья в районе ул. Гагарина. ВСУ отошли за Волчью и там пытаются организовать связную систему обороны, прикрываясь водной преградой.

В районе н.п. Липцы штурмовые подразделения продвинулись в глубину от 200 м до 1,2 км, отбив 2 контратаки врага.

Части РФ перешли границу еще на одном участке Харьковского направления — в 15 километрах к востоку от Волчанска. Наступление идет в районе сел Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая волчья. Из Волоховки прямая дорога ведет на Белый Колодязь. Общая цель наступления на данном участке, посёлок Печенеги который расположен около ключевого транспортного узла и связывает Харьков с группировкой ВСУ в районе Купянска. После взятия или обхода этого населенного пункта и блокирования трассы Н-26, дороги на Чугуев — Харьков и Балаклею окажутся перекрыты и снабжение противника на Купянском участке будет невозможно.

Противник продолжает переброску новых подразделений с других участков фронта и сосредотачивает резервы в Харькове. Командование ВСУ вынуждено было снять с Херсонского участка Восточного фронта Тридцать шестую бригаду из состава Корпуса морской пехоты. Она была введена в бой на волчанском участке с направления н.п. Синельниково. Бригада вошла в бой с марша протяженностью 600 км (из-под Берислава).

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Карта боевых действий на Украине сегодня. 22.05.24 (Харьковское направление)

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Вскрыто и уничтожено:

РСЗО БМ-21 «Град»;

САУ «Богдана» в н.п. Веселое;

гаубицу «М119» в н.п. Поколяное;

САУ 2С3 «Акация» и РЛС AN/TPQ-50 в н.п. Белый Колодезь;

два 120-мм миномета в н.п. Зыбино и Волчанские Хутора;

противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и 120-мм миномет в н.п. Казачья Лопань;

гаубицу Д-20;

подвижная РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-36;

4 пикапа и грузовик;

Целями восточного фланга и подразделений у Липцы и Зеленого является занять рубежи Липцы – Веселое. Вероятно у Веселого должны объединиться два фланга, то есть Липцы-Веселое — Волчанск. Однако у восточного флага более далекоидущая задача — перерезать Купянской группировке снабжение и потом зайти ей в тыл.

Волчанск сегодня

К западу от Волчанска ВС РФ заняли новые территории на правом берегу Северского Донца, севернее и западнее недавно освобожденной Бугроватки. Российские подразделения атакуют село Прилипка к западу от Волчанска, пытаясь прорваться на левый берег Донца и приблизиться к частичному окружению Волчанска. А так же расширяют зону контроля в сторону западных флангов наступления.

Какие подразделения ВСУ переброшены на Харьковское направление? - Военная хроника Переброска подразделений началась с большим опозданием. Первые решения о начале перемещений резервов были приняты через три-четыре дня после того, как начались бои за Волчанск. Такая задержка была вызвана общей растерянностью командования ВСУ и тем, что необходимо было понять, какие подразделения и с каких участков фронта можно снять относительно безболезненно. Какие силы ВСУ перебросили на Харьковское направление? Первоначальные вбросы о переброске 50—60 батальонов на Харьковское направление пока не подтвердились. При трёхбатальонной структуре украинских бригад и штатной численности 2,5 тыс. человек перемещение такого количества батальонов было бы равно отправке 15—20 бригад, помимо тех, что уже находились в этом районе. По предварительным подсчётам «Военной хроники», речь о переброске полнокровных бригад с уже открытых направлений фронта в случае с Харьковом не идёт вообще. В частности, в районе до сих пор не замечены бригады ВСУ, ранее задействованные для обороны северной границы Украины и Киева. Общая численность батальонов ВСУ, снятых с других участков и переброшенных на Харьковское направление, в данный момент составляет от 3 тыс. до 5 тыс. военнослужащих, что эквивалентно примерно восьми-десяти батальонам. Достаточно ли такого количества резервов? Для манёвренной обороны батальону обычно назначается участок местности протяжённостью до 10 км и глубиной до 3 км. Поэтому в теории для отражения наступления «северных» на протяжённости фронта 92 км такого количества резервов должно было хватить. Однако важным параметром харьковского наступления является также глубина фронта, которая в пять раз превышает расчётную на батальон, — 15 км вместо трёх. К тому же активность российской авиации и ракетных войск приводит к уничтожению части подкреплений ВСУ фактически до их прибытия в район боевых действий и подключения к боевым действиям. О каких бригадах и батальонах идёт речь? Сразу оговоримся: каждая из этих бригад представлена одним и (или) в лучшем случае двумя батальонами из резервов (или ротой/ротами БПЛА). В некоторых случаях имеет место развёртывание сводных рот и батальонов из резервных и строевых подразделений, что позволяет сохранить иллюзию присутствия бригады «и там и тут». ◾️42-я ОМБр. Предыдущая локация: Часов Яр;

◾️82-я ОДШБр. Предыдущая локация: Работино;

◾️71-я ОПБр. Предыдущая локация: Работино;

◾️57-я ОМПБр. Предыдущая локация: Синьковка;

◾️36-я ОБрМП. Предыдущая локация: Крынки;

◾️Батальон «Арей» (129-я бригада ТрО);

◾️8-й полк сил специальных операций;

◾️спецназ ГУР «Кракен»* (Террористическая группировка, запрещена в России);

◾️РДК* — (Запрещенная в России террористическая организация). Какие ещё трудности в развёртывании резервов ВСУ на Липцевском и Волчанском направлениях? Узнайте больше: Харьковское направление на 19.05.24 (сегодня). Карта боевых действий Примечательно, что возможность переброски крупных резервов с других направлений заметно снижается на фоне регулярного уничтожения мостов в Харьковской области с применением тактических ракет Х-38МЛ. Проникающе-фугасные боевые части этих ракет массой 250 кг легко повреждают полотна мостов. В итоге даже в случае сохранения части полотна через мост становится возможен только транзит пехотных подразделений без техники. Данной ракетой, к примеру, был поражён мост через Печенежское водохранилище близ Старого Салтова.

Наведение же понтонных переправ оканчивается их мгновенным вскрытием с помощью БПЛА ZALA 421-16E HD, после чего по ним наносится удар ствольной и реактивной артиллерией ВС РФ. Какой вывод можно сделать? Прибытие новых подразделений ВСУ в Харьковскую область, вне всякого сомнения, потребует дополнительного реагирования со стороны группировки «Север». Однако назвать усиление харьковской группировки ВСУ драматическим или даже серьёзным пока нельзя, поскольку после боестолкновений или работы артиллерии ВС РФ подразделения вынуждены откатываться на несколько километров и долго пересобираться из-за ограниченности ресурсов. См. — Карта боевых действий на Украине.

Идут интенсивные бои в городе. Наши войска оказывают постоянное огневое воздействие на противника, несущего чувствительные потери. На кадрах видна точная работа наших операторов БПЛА и панорама полуразрушенного города.

Новости СВО на Украине сегодня — 22.05.24

На Донецком направлении ВС РФ закрепляются на западной окраине Нетайлово. Войска продвинулись на участке шириной до 1.32 км на глубину до 700 метров. На юге села продолжаются бои в районе ферм и птицефабрики, противник отступает вдоль южного берега водохранилища в сторону Карловки, которая находится в низине. Продолжаются бои в районе Парасковиевки и городские бои в Красногоровке. В Уманском продолжаются бои на окраине села.

На Покровском направлении российские войска наступают на восточной окраине Новоалександровки. Западнее Очеретино ВС РФ продвинулись вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 метров в направлении села Сокол.

На Угледарском направлении российские войска незначительно расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки.

На Ореховском направлении штурмовые группы ВС РФ заняли очередные позиции на северной окраине в руинах Работино, где ВС РФ штурмуют позиции ВСУ с севера этого населённого пункта, и северо-западнее Вербового.

На Часовоярском направлении российские войска помимо штурма многоэтажек в микрорайоне Канал в Часов Яре, где российские войска заняли территорию гаражного кооператива на северной окраине микрорайона Канал и продвинулись вдоль улицы Зелёная на участке шириной до 450 м на глубину до 200 м. российские войска перешли в наступление в Клещеевке и взяли под свой контроль господствующую высоту (215.7). ВСУ откатываются за канал, но пока об отсутствии украинских войск в населённом пункте говорить рано. Далее выход наших войск на линию канала «Северский Донец-Донбасс» от места южного охвата Часова Яра до Курдюмовки — по сути неизбежен. (Карта боевых действий на Украине сегодня)

Войска РФ продвинулись в районе Берестового к юго-востоку от Купянска. ВС РФ имеет успехи к северу от Веселого в сторону Раздоловки, где ВСУ пришлось отступить из лесополосы и опорного пункта. Идёт штурм Белогоровки, там продолжаются бои. В границах населенного пункта есть некоторые продвижения частей ВС РФ. Противник сохраняют контроль над господствующей высотой (отвалом мелового карьера).

Учения ВС РФ с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав задействованных в ученииподразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Что говорит противник

Германия отказалась вступать в войну с Россией по требованию Зеленского

Ранее потерявший легитимность украинский лидер в одном из последних интервью призвал западных союзников использовать авиацию непосредственно на Украине – чтобы сбивать российские ракеты и дроны. По словам Зеленского, Запад опаздывает со своей помощью примерно на год.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг призыв Зеленского – по словам чиновника, ни Германия, ни другие европейские страны не обсуждают всерьез возможность сбивать российские ракеты. Писториус добавил, что НАТО уже неоднократно отказывалось от идеи прямо вступать в противостояние с Россией.

«Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но не сейчас. В действительности, у нас нет возможности рассматривать это всерьез», – отметил министр.

Харьковское направление Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…