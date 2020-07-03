«Херсонес Таврический» открывает летний сезон

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроет летний сезон 4 июля.

Приглашаем всех на официальное открытие летнего сезона, которое состоится в Античном театре завтра вечером, в 18:00. Мероприятие начнется с торжественного награждения призеров конкурса «Память сильнее времени». Это детское историко-литературное творческое состязание проходило с 10 марта по 30 мая. Его основной темой стали подвиги советских солдат в Великой Отечественной войне. В этом году конкурс прошел в онлайн режиме, что обусловлено распространением коронавирусной инфекции, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

По завершении вручения наград победителям творческого состязания там же – в Античном театре – состоится концерт классической музыки в исполнении образцово-показательного сводного оркестра крымского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер предосторожности, а именно об использованиие средств индивидуальной защиты и дезинфекции рук. Вход на культурно-массовые мероприятия бесплатный. Ждем вас на официальном открытии летнего сезона в Херсонесе Таврическом! — анонсируют событие сотрудники музея.