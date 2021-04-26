С 1 мая 2021 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на летний режим работы, который будет действовать с 1 мая по 30 сентября 2021 года.

Территория Херсонеса Таврического будет открыта для посещения ежедневно с 09:00 до 20:00. Обращаем внимание, что допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30. С 1 мая для гостей начнёт работу дополнительная входная группа у башни Зенона. Кассы на центральной, западной и восточной входных группах будут открыты с 09:00 до 19:30, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Время работы экспозиционных и выставочных залов – с 09:00 до 19:00; время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 19:30; время работы туалетов – с 09:00 до 20:00.

Для верующих допуск на территорию Свято-Владимирского кафедрального собора осуществляется через центральную входную группу в соответствии с расписанием богослужений.

Обзорная экскурсия «Херсонес – музей под открытым небом», которая расскажет посетителям музея-заповедника об истории древнего города, возникшего в V веке до нашей эры, о его археологических памятниках, о буднях и досуге его жителей, будет проводиться ежедневно, при наборе групп от 10 до 30 человек, в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

В выставочных и экспозиционных залах музея-заповедника «Херсонес Таврический» установлен следующий режим санитарных дней:

для античной экспозиции и зала временных выставок в здании античной экспозиции – это последний вторник каждого месяца (уборка залов осуществляется каждый понедельник в первой половине дня с 09:00 до 14:00);

для византийской экспозиции и зала временных выставок в здании византийской экспозиции – это последний понедельник каждого месяца (уборка залов осуществляется каждый понедельник во второй половине дня с 14:00 до 18:00).

Билеты в музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке https://tickets.chersonesos-sev.ru/ .