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Херсонес Таврический приглашает на новую выставку — «Херсонес от Альфы до Омеги»

Херсонес Таврический приглашает на новую выставку — «Херсонес от Альфы до Омеги»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:42 17.07.2024

23 июля в зале Византийской экспозиции музея-заповедника откроется еще одна капсульная выставка из цикла «Херсонес от Альфы до Омеги». Она бесплатно и в занимательной форме расскажет посетителям об археологических находках, названия или материал изготовления которых начинаются на букву «К».

Среди них – различные виды керамических изделий: терракотовые статуэтки, фрагменты чернолаковой и поливной посуды, кувшин и курильница. Внимание привлекут нательные кресты, амфорные клейма и камеи. Гости узнают, что такое капитель, а также увидят рельефные изображения на камне и резные – на костяных пластинах.

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Капсульная выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. К» будет открыта в зале Византийской экспозиции с 23 по 31 июля.

В указанные даты ее можно посетить со вторника по воскресенье – с 09:00 до 19:00, в понедельник – с 09:00 до 13:00. Вход свободный.

Приходите на выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. К» и раскройте тайны древнего города, — приглашают в гости в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

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