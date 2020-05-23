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Хищение средств с банковских карт — «популярная» кража. Инцидент в Алуште

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:03 23.05.2020

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России в Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая в хищении денежных средств с найденной ею банковской карты.

Как установили стражи порядка, 33-летняя местная жительница нашла бесконтактную банковскую карту. Вместо того, чтобы сдать ее в компетентные органы, злоумышленница воспользовалась чужой картой и похитили деньги беспечного владельца. Введя в заблуждение продавцов, подозреваемая совершила ряд покупок в магазинах города, использовав найденную карту, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г.Алуште в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей другому лицу расчетной карты путем обмана уполномоченного работника торговой организации).

Подозреваемой, согласно санкции статьи, может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники ОМВД России по г.Алуште просят граждан быть более внимательными к личным вещам и не оставлять их без присмотра.

Хищение средств с банковских карт - "популярная" кража. Инцидент в Алуште

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