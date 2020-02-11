Хочу, но не сейчас... Планирование беременности в 21 веке

Начиная тему планирования беременности, невозможно не отметить тот факт, что современное общество разделено на две приблизительно равные части: представители одной уверены — дети на этот свет должны появляться спонтанно, как «Бог даст»; другие же настаивают — к рождению новой жизни необходимо относится максимально серьёзно, просчитывая каждый шаг. Кто прав? На этот вопрос и нет однозначного ответа, если искать его, глядя на проблему глазами каждой конкретной семьи.

А что думают по этому поводу эксперты? Большинство специалистов всё же склоняются к тому, что рождение детей в большинстве случаев необходимо контролировать. Да! Как ни банально сейчас прозвучит, но медики ратуют за появление малышей у родителей, готовых к таким глобальным переменам в жизни. Как с физической, так и моральной (да и материальной!) точек зрения. И речь, естественно, идёт не о прерывании «вдруг случившейся так не вовремя» беременности, а о её разумном предупреждении и сознательном планировании.

Надо, кстати, сказать, что в развитых странах мира такой подход поддерживают всё больше тех, кого официальное здравоохранение называет «людьми репродуктивного возраста». И вот вам ещё один факт в связи с этим: увеличивается число тех, кто действует по принципу «Ребёнка хочу, но позже…» Во многом потому, что страх не стать родителем в принципе, если упустить возможность сделать это в 20-30 лет, в последние десятилетия нивелируется. Благодаря науке, в частности. И в первую очередь активному развитию её области, связанной с криоконсервированием репродуктивных клеток. Именно эти технологии, говорят специалисты российского Банка репродуктивных тканей Reprobank.ru, сегодня дают возможность максимально успешно планировать «отложенную беременность». Причём не только семейным парам, но и женщинам, у которых не может быть детей от конкретного партнёра или же «вторая половина» по каким-либо причинам отсутствует. И — да: метод криоконсервации (как яйцеклеток, так и спермы) позволяет стать мамами и папами даже в позднем репродуктивном возрасте.

Какие же советы в сегодняшних условиях медики дают тем, кто «за — детей», но уверены, что чудо рождения должно случиться позже?

Во-первых, регулярно проверять состояние своего репродуктивного здоровья. Всё дело в том, что овариальный резерв у всех женщин разный. У одних функция сохраняется и за 40 лет, а у других начинает угасать уже в 30.

Хорошая новость: сроки эти — не «тайна за семью печатями». Сегодня можно буквально просчитать свои возможности, сделав прогноз фертильности на ближайшие 5-10 лет. В этом помогают врачи-репродуктологи, которые и дадут главную рекомендацию — на какой период беременность может быть отложена без последствий.

Во-вторых, не пренебрегать современными методами контрацепции. Но подбирать их в каждом конкретном случае должен специалист! От их «совместимости» с женщиной (или мужчиной) напрямую зависит здоровье репродуктивной системы человеческого организма, а значит — перспективы услышать в свой адрес заветные слова «мама» и «папа».

Важная ремарка, которая является более чем веской причиной в пользу того, что рождение детей жизненно необходимо планировать и точно не надеяться на пресловутое «авось пронесёт»: по статистике, аборты зачастую приводят к серьёзным проблемам. Есть, к примеру, данные, что у 60% первородящих женщин в возрасте старше 30 лет бесплодие или невынашивание вызвано искусственным прерыванием беременности, причём у каждой третьей такой пациентки было шесть-восемь беременностей, не завершившихся рождением ребёнка.

В-третьих, пройти процедуру криоконсервации. И к этому совету однозначно стоит прислушаться тем, кто уже наверняка определился, что родителем хочет стать обязательно, но будет готов к этому только после 35 лет!

Зачем замораживают яйцеклетки? Если вкратце, то в общем причину можно обозначить весьма философской фразой «В жизни случается всякое». Хотя… под размытым словом «всякое» медики подразумевают вполне конкретные проблемы: от ранней менопаузы, бесплодия до заболеваний органов репродуктивной системы. Ну и, конечно, главный момент: гарантии, что яйцеклетки в «должном здравии» переживут 35-летний юбилей женщины, в общем-то и нет.

А что же мужчины? Увы и ах, но репродуктивная функция представителей сильного пола с возрастом также «не расцветает». Так что процедура криоконсервации показана и им. Тем более тем мужчинам, которые видят себя отцами в более солидном возрасте.

И напоследок: в последнее десятилетие наблюдается интересная тенденция — в первой двадцатке развитых стран мира возраст женщин, в котором у них появляется первенец, растёт. Сейчас это — 26-29 лет. Для многих — это сознательный выбор. Ещё более продуманным шагом является рождение второго и третьего ребёнка.

Результат? Кто-то сейчас, конечно, начнёт рассуждать об ухудшении общей демографической ситуации, но по факту в каждом конкретном случае такая рассудительность оказывается весьма оправданной. Так, психологи свидетельствуют: рождение ребёнка, к появлению на свет которого родители осознанно готовились, желанного, а не «случайного» (увы, но нередко это слово является синонимом «нелюбимого»), зачастую становится залогом того самого вожделенного «счастья в личной жизни». Хороший повод, согласитесь, вести себя менее спонтанно в том, что касается… говоря сухим языком… продолжения рода?

