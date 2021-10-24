Холодильники LG: когда ассортимент огромный, а выбрать нужно один

Южнокорейская компания LG на день сегодняшний входит в пятёрку самых популярных брендов, производящих бытовую технику и потребительскую электронику. И — да: холодильники LG считаются одними из лучших в многочисленном ряду такого рода оборудования среди представителей всех марок. Так что, если вы сейчас подыскиваете в свою кухню большого белого (серого, золотого, чёрного?) помощника, который должен будет хранить продукты в холоде-свежести, возьмите на заметку некоторые факты о холодильниках LG. Быть может именно эта информация поможет вам сделать по-настоящему правильный выбор.

Холодильники LG — в чём суть?

А суть в общем-то в том, что компания LG как производитель придерживается строгого принципа — каждый покупатель должен в её каталоге найти то, что ищет. Буквально это значит — бытовая техника бренда рассчитана практически на любой кошелёк. Так, покупателям LG представляет холодильники и бюджетные, и среднего ценового сегмента, и премиум-класса. При этом во всех случаях такой показатель как качество выдерживается идеально. То есть, даже если вы ограничены в средствах, вы можете быть уверенными — приобретая технику LG, в её качественной составляющей можно не сомневаться:

материалы, использованные при производстве холодильника, позволят эксплуатировать оборудование долгий срок;

дизайн и функциональность будут максимально соответствовать текущим требованиям;

электроника в процессе работы не только не подведёт, но и поможет разбираться с задачами в оптимальном режиме. Чего только стоит функция Auto Open Door, которая позволяет некоторые модели холодильников LG открывать нажатием на спецкнопку на полу тогда, когда руки заняты.

Другими словами, выбирая холодильники LG, покупатели получают гарантию — приобретают технику, которая создана для жизни во всех смыслах. Она максимально комфортна в использовании, потому как создаётся на основе инновационных технологий, а модельный ряд постоянно модернизируется — ведь нет предела совершенству. Тем более, когда речь идёт о помощниках в быту.

Какими бывают холодильники LG

Модельный ряд холодильников LG весьма обширен. Рассчитан не только на любой кошелёк, но и на удовлетворение едва ли не любых покупательских «хотелок». В целом же, холодильное оборудование компании делится на три линейки:

холодильники, имеющие функцию быстрого охлаждения (Icebeam Door Cooling);

холодильники с инфракрасными лампами — когда нужна гарантия, что содержимое очень долгий срок будет защищено от порчи (Electro Cool);

холодильники с инфракрасными лампами — когда нужна гарантия, что содержимое очень долгий срок будет защищено от порчи (Electro Cool); холодильники для работы в условиях, когда есть большая вероятность частных отключений электричества (Express Cool).

Разумеется, это деление весьма условное, ведь холодильники LG — техника, которая «заточена» на комфортную работу при любых обстоятельствах, а её функционал на день сегодняшний максимально расширен по сравнению с оборудованием такого толка многих других брендов.

Да, кстати, управлять многими моделями, выпущенным в последние годы, можно дистанционно — через приложение SmartThinQ.

Что касается моделей холодильников LG как таковых, то они бывают как отдельно стоящими, так и встраиваемыми:

однокамерными;

двухкамерными — морозильник при этом может располагается как снизу, так и вверху;

многокамерными (French Door). Такую технику приобретают в тех случаях, когда важно соблюдать принцип «товарного соседства»;

с вертикальным разделением камер (Side-by-Side).

А что с дизайном у холодильников установок LG? И здесь разработчики компании себе не изменили. Пожалуй, нет такой другой техники, которая была бы в плане внешнего вида настолько разнообразной. Здесь вам:

цвета корпуса на выбор;

модели со встроенными телевизорами;

дизайнерские детали в виде замысловатых ручек;

узоры на фасаде;

аксессуары, которые вроде как и мелочи, да и не совсем нужны, а приятные до восхищения (часы, диспенсеры и т.д.).

Антибактериальное покрытие поверхностей, защита от детей, генератор льда, режим «Отпуск», возможность перевешивать дверь, зона свежести и Opti-Temp Zone (территория для хранения мяса и овощей), сухая разморозка No Frost, технология Hygiene Fresh (устранение запахов), инверторное управление компрессора… Это всё (точнее, далеко — не всё) — современные холодильники LG. К слову, при всех этих «наворотах», техника этого бреда считается самой экономной в плане потребления электроэнергии!

Так, вы в поисках холодильника? А вы уверены, что ещё не нашли его?