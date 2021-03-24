Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Холодильники в Крыму

crimeapress_news

реклама в крыму
Холодильники в Крыму
иллюстрация: micro-line.ru

Холодильники в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:22 24.03.2021

Долгосрочное хранение продуктов питания – это необходимость для каждой семьи. Еще десять лет назад выбор холодильного оборудования не впечатлял многообразием, но теперь каждый желающий может купить холодильник в Крыму здесь https://micro-line.ru/holodilniki/ любого типа.

В каталоге есть однокамерные и двухкамерные модели с различными системами разморозки.

Характеристики

1. Тип аппарата. Производители предлагают однокамерные и двухкамерные приборы. Первые имеют только одну дверцу, которая одновременно закрывает холодильный и морозильный отсеки. В двухкамерных предусмотрено два отделения для хранения и заморозки.

2. Морозильная камера. В зависимости от модели может располагаться в верхней или нижней части устройства. Если вы часто используете камеру, то лучше отдать предпочтение верхнему расположению. Для больших по объему агрегатов может быть предусмотрена схема Side-be-Side, в этом случае отсек для заморозки находится сбоку от камеры хранения.

3. Другие характеристики. Также важно обращать внимание на цвет изделия, размеры, наличие внешнего дисплея, куда будет выводиться полезная информация, и класс энергопотребления. Учтите, чем выше класс, тем экономичней будет прибор в потреблении ресурсов.

Производители

Ведущими производителями холодильных устройств являются LG и Samsung. Их аппараты характеризуются высоким качеством, производительностью и экономичностью. Данные компании преимущественно поставляют на рынок двухкамерные модели с системой NoFrost.

Идеальным соотношением стоимости и качества отличается холодильное оборудование производителей Indesit и Beko. Это техника средней ценовой категории, отличающаяся функциональностью и привлекательным дизайном.

Особого внимания заслуживают холодильники белорусского завода Атлант. Современные холодильники этого бренда отличаются длительным эксплуатационным сроком службы и высоким качеством компрессоров, произведенных на собственных заводах компании.

Заказать качественные холодильники с доставкой по Крыму (Феодосия, Ялта, Керчь, Джанкой, Севастополь, Симферополь, Черноморское, Евпатория и прочие города полуострова) вы можете в этом интернет-магазине Микролайн — https://micro-line.ru/. Консультанты всегда помогут подобрать оптимальный для вас вариант, учитывая все требования и финансовые возможности.

Холодильники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.