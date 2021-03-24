Холодильники в Крыму

Долгосрочное хранение продуктов питания – это необходимость для каждой семьи. Еще десять лет назад выбор холодильного оборудования не впечатлял многообразием, но теперь каждый желающий может купить холодильник в Крыму здесь https://micro-line.ru/holodilniki/ любого типа.

В каталоге есть однокамерные и двухкамерные модели с различными системами разморозки.

Характеристики

1. Тип аппарата. Производители предлагают однокамерные и двухкамерные приборы. Первые имеют только одну дверцу, которая одновременно закрывает холодильный и морозильный отсеки. В двухкамерных предусмотрено два отделения для хранения и заморозки.

2. Морозильная камера. В зависимости от модели может располагаться в верхней или нижней части устройства. Если вы часто используете камеру, то лучше отдать предпочтение верхнему расположению. Для больших по объему агрегатов может быть предусмотрена схема Side-be-Side, в этом случае отсек для заморозки находится сбоку от камеры хранения.

3. Другие характеристики. Также важно обращать внимание на цвет изделия, размеры, наличие внешнего дисплея, куда будет выводиться полезная информация, и класс энергопотребления. Учтите, чем выше класс, тем экономичней будет прибор в потреблении ресурсов.

Производители

Ведущими производителями холодильных устройств являются LG и Samsung. Их аппараты характеризуются высоким качеством, производительностью и экономичностью. Данные компании преимущественно поставляют на рынок двухкамерные модели с системой NoFrost.

Идеальным соотношением стоимости и качества отличается холодильное оборудование производителей Indesit и Beko. Это техника средней ценовой категории, отличающаяся функциональностью и привлекательным дизайном.

Особого внимания заслуживают холодильники белорусского завода Атлант. Современные холодильники этого бренда отличаются длительным эксплуатационным сроком службы и высоким качеством компрессоров, произведенных на собственных заводах компании.

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