Хорошая транспортная новость для жителей сёл Байдарской и Варнаутской долин

Транспортное сообщение сёл Байдарской и Варнаутской долин с Севастополем (да и между сёлами) все ещё остается проблемным вопросом. Но он решается, благодаря участию городского правительства, вице-спикера Заксобрания Татьяны Лобач, депутата Совета Балаклавского МО Дмитрия Голикова, местных муниципалитетов, активистов Общественного Движения «Доброволец» и предпринимателей, которые готовы пойти навстречу сельчанам.

Для Байдарской и Варнаутской долин отличная новость! Пассажирский перевозчик, настоящий и многолетний друг «Добровольца», имеет возможность начать работу в долинах. И вопрос практически решен. Дело за малым — набрать местных водителей для осуществления перевозок и в путь, — сообщил Дмитрий Голиков.

Он уточнил, что на линию выйдут новые (2021 года выпуска!) автобусы «ПАЗ Вектор», с кондиционерами и инвалидными местами. Проблема — нехватка водителей.

Заработная плата — от 3 500 рублей в смену. Необходимо как минимум 6 человек. От себя скажу — на долины заходит социально ориентированное предприятие, много лет помогающее простым людям. Как депутат Балаклавы – знаю, что говорю! В Байдарах этот перевозчик уже отметился — именно он осуществляет перевозку людей к морю на Учкуевку. Именно он отвозил детей в Аквапарк. Очень ждём водителей! Телефон для справок +79785007513, Михаил, — уточнил Дмитрий Голиков.