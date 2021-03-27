Хорошо быть программистом — платят много. Сколько в России «стоят» специалисты IT-сферы

Сервис Работа.ру провел исследование и составил список профессий в сфере IT с самыми высокими средними зарплатами в городах России, а также среднестатистический список обязанностей и задач представителей IT-специальностей. Теперь информацию о востребованных профессиях, заработных платах и актуальных навыках соискатели смогут посмотреть в новом разделе «Профессии».

Самую высокую среднюю зарплату в России может получать технический директор в сфере IT — 183 000 рублей. Обычно в задачи такого специалиста входят контроль процесса разработки проектов, координация действий команды, оптимизация производственных процессов, а также поставка нового оборудования и подготовка технических документов. В Москве кандидат на эту должность может рассчитывать в среднем на 238 000 рублей в месяц — это самая высокая зарплата в Москве среди других IT-профессий.

В среднем 173 000 рублей ежемесячно может зарабатывать Data scientist в России. Специалисту необходимо искать, обрабатывать и анализировать информацию с помощью баз данных. Также в обязанности представителя этой профессии входит обеспечение защиты информации и помощь заказчику с их использованием.

В России Go разработчику в среднем готовы платить 165 000 рублей в месяц. Такому работнику нужно разбираться в языке программирования Golang и иметь навык написания на нем программ. В Москве средняя зарплата такого специалиста составляет 195 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 145 000 рублей, а в Новосибирске — 100 000 рублей. В Краснодаре представителю этой профессии готовы платить в среднем 120 000 рублей. Кстати, это самая высокая средняя зарплата среди других IT-профессии в этом городе.

Специалист по искусственному интеллекту может получать в среднем 150 000 рублей в России, а в Москве значительно больше — 177 000 рублей. Работодатели ищут кандидата, в обязанности которого обычно входит проектирование, создание и работа с системой искусственного интеллекта.

Самую высокую среднюю зарплату в Санкт-Петербурге, 178 000 рублей, готовы платить руководителю команды разработки. Среди обязанностей такого специалиста: работа над техническим заданием на программный продукт, контроль процесса разработки и проведение сертификации программного обеспечения, а также общение с заказчиками и обучение новых сотрудников. В России представитель этой профессии может в среднем зарабатывать 144 000 рублей в месяц, а в Москве — 183 000 рублей.

Высокая зарплата доступна также iOS разработчику. Такой специалист создает и отлаживает приложения для системы iOS, пишет техническую документацию и загружает программное обеспечение в App Store. Представители этой профессии востребованы в крупных IT-компаниях, но нередко работают и на фрилансе. В среднем по России такому работнику готовы платить 108 000 рублей. В Санкт-Петербурге работодатели в среднем платят такому сотруднику 165 000 рублей, в Москве — 162 000 рублей, в Нижнем Новгороде — 145 000 рублей, а в Новосибирске — 127 000 рублей.

DevOps-инженер в среднем в России может зарабатывать 142 000 рублей. В обязанности такого специалиста входит автоматизация процессов выпуска программных продуктов, подготовка среды тестирования и управление конфигурацией серверов. В Санкт-Петербурге эксперту в этой сфере готовы платить в среднем 157 000 рублей, в Москве ему готовы платить чуть меньше — 142 000 рублей. В Новосибирске и Екатеринбурге работодатели предлагают такому работнику самую высокую среднюю зарплату среди других IT-профессий в этих городах — 149 000 и 137 000 рублей в месяц соответственно.

На высокий заработок может рассчитывать С++ разработчик, которому предстоит разрабатывать и тестировать программное обеспечение и операционные системы, искать и устранять ошибки, а также запускать продукт и заниматься его поддержанием после запуска. В Нижнем Новгороде эксперту готовы платить самую высокую зарплату среди других IT-профессий в этом городе — 141 000 рублей. В целом по России такой сотрудник может получать 142 000 рублей, на такую же зарплату он может рассчитывать в Москве и в Санкт-Петербурге. В других регионах предлагают более низкую оплату: в Новосибирске — 109 000 рублей, а в Екатеринбурге — 106 000 рублей.

Fronted разработчику также доступна высокая заработная плата. В задачи работника обычно входит создание интерфейса сайтов и приложений. В целом по России такой специалист может зарабатывать 99 000 рублей. В Питере и Москве средние зарплаты выше общероссийских — 109 000 и 108 000 рублей соответственно. Самую высокую среднюю зарплату для этой профессии предлагают компании в Нижнем Новгороде — 129 000 рублей, в других городах средние зарплатные предложения ниже: в Краснодаре — 112 000 рублей, в Екатеринбурге — 107 000 рублей и в Новосибирске — 97 000 рублей.



Работа.ру , — подчеркнул Алексей Захаров, директор по продукту сервисаАлексей Захаров. В конце прошлого года мы провели исследование, по результатам которого, почти половина жителей России запланировала в 2021 году смену профессии. Пандемия стала драйвером для этого тренда — многие люди столкнулись с необходимостью трансформации своей профессиональной деятельности в новых условиях. Поэтому Работа.ру открыла новый раздел «Профессии», который поможет планировать карьеру в востребованных и высокооплачиваемых специальностях, а также получать актуальные сведения о курсах переподготовки и повышении квалификации