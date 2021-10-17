Хотите есть? Отойдите от плиты, возьмите телефон — доставка еды в Симферополе. И кушать будет подано!

Питаться надо вкусно, разнообразно и, желательно, максимально полезно. При этом затрачивая минимум времени на приготовление как завтрака, так и обеда с ужином. Продвинутые домохозяйки сейчас скептически усмехнуться и пойдут перечислять, что нужно, во сколько обходится, и во что выливается по времени реализация таких намерений: от поездки в магазин за продуктами до сервировки стола. Да и спорить не будем! Честь и хвала тем, кто справляется с задачей без ущерба для себя любимого и с отличным результатом, который вписывается в определение «пальчики оближешь». Но… Есть ведь и другая категория «граждан», для которых готовка — дело не только трудоёмкое, но и малолюбимое. Да и… что уж там… далеко не у всех из нас есть поварской талант.

Вы из таких, но мечта о вкусной, разнообразной и полезной еде — навязчивая идея? Если живёте в столице Крыма, то вам откровенно повезло!

Доставка еды в Симферополе на дом и в офисы спасла уже многих ваших «коллег»-гурманов не только от голодных спазмов, но и от тоски «по домашней стрепне». Причём речь идёт не только о традиционных блюдах «на вынос» вроде пиццы и суши. Прямо из ресторанов, из-под ножей профессиональных поваров можно заказать буквально шедевры кулинарного искусства — сложные и не очень блюда восточной, грузинской, русской кухни, а также, конечно же, легендарные «вкусняхи» вроде бургеров, мяса в лаваше, янтыков и т.д.

Кто творит такие чудеса, спросите вы? Не тайна — это сервис доставки «Караван». А прямиком к вам на стол блюда попадают с пылу, с жару из трёх ресторанов города — «Старик Хинкалыч», «Изба», «Бургер Шеф».

Наша доставка – это большая, дружная команда профессионалов, разных направлений кухни. Мы ценим традиции национальных кухонь разных стран – готовим из свежайших HALAL продуктов, воплощаем в жизнь традиционные рецепты, доставляем вам и радуемся реакции! — поясняют алгоритм своего взаимодействия с ценителями вкусной еды в «Караване».

Доставка еды в Симферополе — что заказываем

Вопрос… прямо скажем… с подвохом. Почему? Да потому, что в меню «Каравана» — десятки позиций из ТРЁХ, напомним, ресторанов. Тот вариант, что на выбор блюд уходит гораздо больше времени (хочется и того, и этого, и вот этого тоже), чем занимает доставка и… уж тем более… процесс их поглощения.

Если же говорить в целом, то отобедать и отужинать с Доставкой «Караван» можно:

блюдами восточной кухни

супами. Самыми разнообразными. Лагман, с лапшой, шурпа, вегетарианские супы и для истинных мясоедов… Выбор велик — проблема одна: за один раз всё не осилить и не попробовать.

вторыми блюдами. Долма, кебаб, пельмени, отбивные, плов — всё это и не только в считанные минуты после заказа будет красоваться на вашем столе.

а также салатами, янтыками, мясом в лаваше, питой и невероятно вкусной выпечкой. Знаете толк в чизкейках? Тогда вам точно в «Караван»!

блюдами грузинской кухни

Здесь, конечно же, правят бал:

хинкали. С говядиной, с курицей, вишней и творогом, с зеленью и без, с грибами и сыром.

хачапури, лепёшки, кубдари, пироги.

закуски и салаты, супы и соусы.

и, разумеется, легендарные грузинские десерты.

блюдами русской кухни

И в этом меню, что ни позиция, то кулинарный шедевр!

борщи, супы, солянки.

голубцы, жаркое, рыба, котлеты.

рис, гречка, картофель…

винегрет, сельдь под шубой, оливье…

блины, конечно же!

А что же «Бургер Шеф»? Ценителям такой кухни также придётся «помучиться» с выбором. В меню самые разнообразные:

бургеры.

сендвичи.

роллы.

салаты.

закуски.

Доставка еды в Симферополе — как?

И это главный вопрос, требующий скорейшего ответа, как показывает практика, которым задаются все те, кто видел меню Доставки «Караван». А «скатерть самобранка» работает элементарно просто — набираете номер сервиса, сообщаете, какие блюда жаждете видеть на своём столе и… всё! Остаётся немного подождать и принять курьера.

В какое время работает Доставка? С 9:00 до 21:30. Семь дней в неделю. Так что голодными точно не останетесь ни утром, ни днём, ни вечером. Ни в будни, ни в выходные дни.

Оплата: наличными курьеру или ему же при помощи банковской карты.

Подсказка для тех, кто не любит ждать курьеров или находится в разъездах по городу: заказанные блюда можно забрать и самостоятельно. Прямо из ресторанов.

Прямо из ресторанов.