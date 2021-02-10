Хотите продать подержанную машину? Почему автовыкуп — лучшее решение задачи

Рынок подержанных машин сегодня, говорят эксперты, велик как никогда. Основных причин тому несколько: сложное финансовое положение, в котором многие россияне оказались, попав «в коронавирусную ловушку»; намерение продать старое и купить новое авто; желание избавиться от лишней в хозяйстве «вещи»… Каждый автовладелец, разумеется, вопрос продажи машины решает путём наиболее подходящим для него: заявляются на «досках объявлений» в Интернет, на авторынках оффлайн, ищут покупателей среди друзей и случайных знакомых. Однако, как показывает практика, далеко не все оказываются в выигрыше при этом: для одних процесс реализации затягивается не на один месяц, других подводит финансовая составляющая, когда ради быстрой продажи доводится максимально снижать цену, и, наконец, для третьих всё и вовсе заканчивается плачевно — связываются с мошенниками, которые «кидают» их… казалось бы… на ровном месте.

А существует ли максимально эффективный способ продать машину? Эксперты в этом единодушны: хотите реализовать авто — запрашивайте помощь у профессионалов. И время сэкономите, и нервы, и получите адекватные деньги за «товар». О чём ведём речь? Об автовыкупе https://avtovykup.msk.ru, при котором вопрос решается в течение буквально получаса, да ещё и при чётком соблюдении всех юридических моментов, сопровождающих процесс.

Для кого автовыкуп — правильное решение

На самом деле, проще сказать для кого этот путь — не решение. Если сроки, в которые совершится сделка неважны, деньги не нужны здесь и сейчас, есть силы и терпение на общение с многочисленными покупателями, а по факту в большинстве своём являющимися просто любопытствующими, то автовыкуп в качестве выхода из ситуации можно и не рассматривать. Во всех остальных случаях такой способ найти машине нового хозяина — идеальный выбор. Почему так? Самый веский повод, пожалуй: таким образом можно продать практически любой автомобиль в любом состоянии.

Так, к примеру, мы осуществляем выкуп автомобилей как подержанных, так и новых, аварийных, не подлежащих восстановлению, кредитных, и даже арестованных, — отмечают в московской компании «Автовыкуп №1».

А машин с такими характеристиками на рынке — большинство. При этом все выше обозначенные «симптомы» зачастую осложняют процесс продажи донельзя, затягивая его и существенно влияя на денежную сторону вопроса. Автовыкуп априори даёт возможность прийти к цели с меньшими перипетиями.

Автовыкуп — суть дела

Что нужно знать о процессе автовыкупа? Первое и главное, что он элементарно прост и, по сути, не требует от автовладельца каких-либо действий. Да, да! Вплоть до того, что и ехать никуда не нужно — оценщик сам приедет к месту парковки авто. Вызов специалиста, кстати, бесплатный. Более того, говорят в уже упомянутой выше компании «Автовыкуп №1», и последующие процессы, связанные с оформление авто, её продавцу в «копейку» не встанут. А в этот перечень входит и заверение документов, и снятие машины с учёта в ГИБДД, и эвакуация. Несомненный плюс, согласитесь, тем более, если прибавить к этому и тот факт, что и нервы тратить на прохождение всех этих «бюрократических кругов ада» автовладельцам не доводится. То есть: сдал машину — деньги взял и… в общем-то… круг замкнулся.

Кстати, про деньги: мнение, что компании, занимающиеся автовыкупом склонны сильно занижать стоимость машин, в современных реалиях не более, чем миф. Специалисты с репутацией, как правило, выплачивают автовладельцам 95% от рыночной цены (с гарантией юридической чистоты сделки!) — конкуренция… знаете ли… велика, так что в этом плане компании стараются делать свою ценовую политику максимально адекватной.

И, наконец, как быстро происходит выкуп авто? Весь процесс — от работы оценщика до снятия машины с учёта в ГИБДД — занимает в большинстве случаев не более 24 часов. При этом зачастую деньги за авто владелец получает и того быстрее — сразу же после решения оценщика.

Надо ли говорить, что последний факт решает многое? По статистике, в последнее время автовыкуп выходит в лидеры среди способов реализации авто «от владельцев». Это тот самый вариант развития ситуации, когда утверждение «Время — деньги» наиболее полно определяет суть дела.