Хозяин «Тайгана» критикует крымские власти, но суды не на его стороне

Учредитель крымских зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков в своем блоге резко критикует крымские власти в контексте недавнего совещания по проблемным вопросам полуострова у Президента РФ. Он считает состоявшееся мероприятие «разгромным» для местных чиновников.

… Вопросами экологии в Крыму никто не занимается, С. Аксёнов просто обязан провести экстренное заседание правительства Крыма и заслушать ответственных лиц Республики о том как под его руководством решаются экологические проблемы в Крыму, — пишет Олег Зубков.

Естественно, он саркастично напомнил и о декабрьском заседании в Госсовете РК «по проблемным вопросам парка львов «Тайган».

Также Олег Зубков сообщил о том, что с 1 января местные ветеринарные службы потеряли функции контролировать деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверять их отныне будут исключительно территориальные управления Россельхознадзора. Речь идет о вступивших в силу положениях Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». То есть «вендетта Иванов – Зубков» ушла в прошлое. Наладит ли отношение «хозяин «Тайгана» с проверяющими Россельхознадзора? Но, скорее, для самого Зубкова это «плюс».

Еще один «плюс» — предложение придать «Сказке» и «Тайгану» статус «особо охраняемой природной территории федерального значения». С таким депутатским запросом обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ депутат Госдумы (от ЛДПР) Антон Морозов.

О январских «минусах» для Олега Зубкова. Во-первых, парк львов по-прежнему закрыт (по решению суда). Сезон каникул (да еще и с такой теплой погодой) обернулся убытками. 14 января Белогорский районный суд рассмотрел жалобу ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» на постановление Государственного комитета ветеринарии Крыма о привлечении к административной ответственности и подтвердил законность действий комитета. Об этом сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК. Это дело (и эта жалоба) – не о закрытии сафари-парка, но очередная иллюстрация того, что суды в Крыму — не на стороне Зубкова. Напомним, именно решениями судов «Тайган» закрыт для посетителей до 23 января.

Егор Лиходеев.