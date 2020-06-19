Храпите во сне? Досадно и неладно! Храп — серьёзный повод обратиться к врачу

Для большинства людей храп — настоящая проблема. Да, конечно, зачастую те, кто сталкиваются с ней, склонны считать, что это лишь досадная неприятность, с которой доводится мириться не только им, но и их близким людям. Между тем, специалисты настаивают: храп — это непросто громкие звуки. В 90% случаев он — следствие респираторных заболеваний, ожирения, стресса или генетически обусловленного строения дыхательных путей. Кроме того, постоянный храп может быть признаком болезней сердца, расстройства дыхательной системы, говорить о том, что организму не хватает питательных веществ, а также может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ или болезни остановок дыхания во время сна. Что же делать, если встречи с Морфеем у вас твёрдо ассоциируется с храпом? Первое и главное: консультация сомнолога в данном случае — обязательный момент. Только грамотный врач сможет объективно определить, насколько сложна проблема, и к каким последствиям она может привести, если её не ликвидировать. А они, к слову, могут быть весьма тяжёлыми:

Оставленное без лечения апноэ сна: повышает риск инфаркта и инсульта; может стать причиной тяжелой гипертонии и опасных сердечных аритмий; способно привести к снижению умственных способностей и стать причиной импотенции; из-за вызываемой заболеванием сонливости страдающие апноэ сна люди не только плохо чувствуют себя днем, но и чаще других попадают в серьезные дорожно-транспортные происшествия, — озвучивают неутешительные прогнозы для тех, кто страдает храпом, эксперты Сомнологического центра «Лаборатория сна SLEEP» Университетской клинической больницы №1 Первого Московского Государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Сегодня специалисты предлагают большое количество методик избавления от недомоганий, связанных с дыханием во время сна. Какую выбрать? При серьёзных формах заболевания однозначный ответ на этот вопрос может дать только врач!

Если же говорить о «среднестатистической практике», то в ряду наиболее используемых средств от храпа, в частности, значатся:

электрическая стимуляция дилатарных мышц верхних дыхательных путей .

. медицина также предлагает воспользоваться специальным аппаратом , который ослабляет признаки апноэ и уменьшает храп . Прибор создает дополнительное давление воздуха , которое раскрывает горло и слегка прижимает язык . Тем самым очищается путь для прохождения воздуха во время дыхания .

большой популярностью пользуется и гипнотерапия , хотя абсолютной гарантии метод дать не может . Гипнотерапия является разновидностью психотерапии и используется для лечения психологических расстройств . Метод основан на управляемой концентрации и релаксации психики . Исследования показали , что сеансы гипноза уменьшают продолжительность и интенсивность храпа .

и , . . . , . торговля также предлагает широкий спектр лекарств и приборов , которые… как утверждается… показаны при храпе . В список такого рода товаров входят браслеты с электродами , специальный назальный спрей и добавки с микроэлементами . Врачи подтверждают: к апли для носа могут временно расширить дыхательные пути и уменьшить признаки насморка , н о радикальным лечебным средством они не являются .

Что ещё нужно учесть тем, кто страдает от храпа?

Полезно укреплять иммунитет , чтобы предупредить бронхит и простудные заболевания .

, . Избыточное потребление соли приводит к накапливанию жидкости в организме . Лишняя влага вызывает отек и провоцирует признаки апноэ . Таким образом, д ля лечения храпа рекомендуется диета с минимальным количеством натрия . Полезно добавить в рацион продукты , которые обладают свойствами природного диуретика . При серьёзном недомогании надо вычеркнуть соль из рациона питания в принципе . Пищу можно приправлять луком , лимоном , зеленью , чесноком и другими ароматными специями . Следует также отказаться от колбас , соусов , супов , сыра и консервов . При этом увеличить потребление зеленых салатов , фруктов и овощей .

. . Таким образом, д . , . . , , , . также , , , . При этом , . Микроэлемент магний обладает полезными свойствами . Минерал уменьшает воспаление , стимулирует доставку кислорода к тканям и поддерживает метаболизм клеток . Вещество улучшает сон , ослабляет стресс и помогает избавиться от тревожного состояния . Добавки магния восстанавливают баланс нервной системы и укрепляют сосуды . Но принимать магний можно только под контролем специалиста !

И ещё: врачи считают, что лишний вес провоцирует возникновение храпа. Не вызывает также сомнений и тот факт, что отказ от курения освобождает дыхательные пути от продуктов горения табака, что также может способствовать излечению от храпа.