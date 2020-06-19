Храпите во сне? Досадно и неладно! Храп — серьёзный повод обратиться к врачу

Для большинства людей храп — настоящая проблема. Да, конечно, зачастую те, кто сталкиваются с ней, склонны считать, что это лишь досадная неприятность, с которой доводится мириться не только им, но и их близким людям. Между тем, специалисты настаивают: храп — это непросто громкие звуки. В 90% случаев он — следствие респираторных заболеваний, ожирения, стресса или генетически обусловленного строения дыхательных путей. Кроме того, постоянный храп может быть признаком болезней сердца, расстройства дыхательной системы, говорить о том, что организму не хватает питательных веществ, а также может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ или болезни остановок дыхания во время сна. Что же делать, если встречи с Морфеем у вас твёрдо ассоциируется с храпом? Первое и главное: консультация сомнолога в данном случае — обязательный момент. Только грамотный врач сможет объективно определить, насколько сложна проблема, и к каким последствиям она может привести, если её не ликвидировать. А они, к слову, могут быть весьма тяжёлыми:
Оставленное без лечения апноэ сна: повышает риск инфаркта и инсульта; может стать причиной тяжелой гипертонии и опасных сердечных аритмий; способно привести к снижению умственных способностей и стать причиной импотенции; из-за вызываемой заболеванием сонливости страдающие апноэ сна люди не только плохо чувствуют себя днем, но и чаще других попадают в серьезные дорожно-транспортные происшествия, — озвучивают неутешительные прогнозы для тех, кто страдает храпом, эксперты Сомнологического центра «Лаборатория сна SLEEP» Университетской клинической больницы №1 Первого Московского Государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.
Сегодня специалисты предлагают большое количество методик избавления от недомоганий, связанных с дыханием во время сна. Какую выбрать? При серьёзных формах заболевания однозначный ответ на этот вопрос может дать только врач!
Если же говорить о «среднестатистической практике», то в ряду наиболее используемых средств от храпа, в частности, значатся:
- электрическая стимуляция дилатарных мышц верхних дыхательных путей.
- медицина также предлагает воспользоваться специальным аппаратом, который ослабляет признаки апноэ и уменьшает храп. Прибор создает дополнительное давление воздуха, которое раскрывает горло и слегка прижимает язык. Тем самым очищается путь для прохождения воздуха во время дыхания.
- большой популярностью пользуется и гипнотерапия, хотя абсолютной гарантии метод дать не может. Гипнотерапия является разновидностью психотерапии и используется для лечения психологических расстройств. Метод основан на управляемой концентрации и релаксации психики. Исследования показали, что сеансы гипноза уменьшают продолжительность и интенсивность храпа.
- торговля также предлагает широкий спектр лекарств и приборов, которые… как утверждается… показаны при храпе. В список такого рода товаров входят браслеты с электродами, специальный назальный спрей и добавки с микроэлементами. Врачи подтверждают: капли для носа могут временно расширить дыхательные пути и уменьшить признаки насморка, но радикальным лечебным средством они не являются.
Что ещё нужно учесть тем, кто страдает от храпа?
- Полезно укреплять иммунитет, чтобы предупредить бронхит и простудные заболевания.
- Избыточное потребление соли приводит к накапливанию жидкости в организме. Лишняя влага вызывает отек и провоцирует признаки апноэ. Таким образом, для лечения храпа рекомендуется диета с минимальным количеством натрия. Полезно добавить в рацион продукты, которые обладают свойствами природного диуретика. При серьёзном недомогании надо вычеркнуть соль из рациона питания в принципе. Пищу можно приправлять луком, лимоном, зеленью, чесноком и другими ароматными специями. Следует также отказаться от колбас, соусов, супов, сыра и консервов. При этом увеличить потребление зеленых салатов, фруктов и овощей.
- Микроэлемент магний обладает полезными свойствами. Минерал уменьшает воспаление, стимулирует доставку кислорода к тканям и поддерживает метаболизм клеток. Вещество улучшает сон, ослабляет стресс и помогает избавиться от тревожного состояния. Добавки магния восстанавливают баланс нервной системы и укрепляют сосуды. Но принимать магний можно только под контролем специалиста!
И ещё: врачи считают, что лишний вес провоцирует возникновение храпа. Не вызывает также сомнений и тот факт, что отказ от курения освобождает дыхательные пути от продуктов горения табака, что также может способствовать излечению от храпа.
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