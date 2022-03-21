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Хроника ДТП на дорогах Севастополя: за неделю 10 человек госпитализированы, один - погиб
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Хроника ДТП на дорогах Севастополя: за неделю 10 человек госпитализированы, один — погиб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:07 21.03.2022

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили различные травмы, в том числе двое несовершеннолетних – 10-летний пешеход и 9-летняя пассажирка автомобиля.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 455 административных правонарушений, в том числе 26 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 36 водителей нарушили правила проезда пешеходного перехода, 17 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — рассказали в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Бахус», «Тонировка», «Маячок», «Пешеходный переход», «Перевозчик», «Неплательщик», «Ночной город», «Обгон» и «Мото».

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