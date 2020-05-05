Хроники коронавируса: как понимают ответственность «у них» и «у нас»

В ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Глава Крыма Сергей Аксёнов зачитал несколько обращений из социальных сетей, в которых крымчане отмечают множественные нарушения самоизоляции.

Смотрю, что по фактам нарушения самоизоляции много обращений. Также в информационном пространстве много фейковой информации и версий о том, что вируса нет и это все придумано и и.д. Понимаю, что у нас осознание, что попали в сложную ситуацию, приходит только тогда, когда это касается лично тебя. Тогда только начинаешь понимать, что это все есть. Поэтому прошу усилить информационную работу в этом направлении. Без чувства ответственности взаимно ничего не будет, – подчеркнул Глава Крыма.

Ох уж это «чувство ответственности». У нас его нередко подменяют страхом и завистью, местью и просто человеческой глупостью. Понятно, обидно, сидеть второй месяц безвылазно в 4-х стенах (есть и такие крымчане, как выжили, не знаем, но они есть!) и наблюдать в окно, как кто-то проходит мимо, гуляет с коляской, сидит на скамейке и даже попивает пивко. Обидно, честное слово. Надо писать! Сигнализировать! Можно просто так жаловаться на людей в целом, потому что обижен и обделен, таковым себя и ощущаешь «по жизни». Греет таких сограждан только осознание собственной законопослушности. Обратная «сторона медали» — COVID-скептики. Это как раз те, кто верят в «мировой заговор», «чипизацию от Била Гейтса», всевозможные конспирологические теории. «Бунтари» навсегда. К ним причислим и тем, кому «по фиг» все ваши-наши правила…

Уж так устроено наше общество. Примерно, треть всегда (!) будет доверять власти. Что бы власть не делала, даже при взаимоисключающих решениях и суждениях. Сегодня будет «надеть маски» — одобрямс, завтра будет «снять маски, мы ошиблись» — одобрямс. Примерно, треть всегда будет тихо (иногда и громко) бунтовать против правил и законов, нарушая их, где только можно. Это «личности» (как там, «суслик, с…, личность»), которые знают свои права, но умалчивают об обязанностях. Собственно, оставшаяся треть всегда будет либерально колебаться: от одобрения штрафов нарушителям режима «самоизоляции» до кухонного возмущения «доколе без работы и без денег сидим». Обычный срез российского общества. Все эти пропорции мало меняются с 90-х. И ситуативно, и политически… Дело не в этом. Дело в понимании ответственности. Самого этого понятия. И властями, и гражданами. И тут уж критериев масса: от бесплатной раздачи медицинских масок и адресной помощи всем нуждающимся до соблюдения социальной дистанции и мытья рук.

Кстати, о соцдистанции и мытье рук. А как «у них»? В Швеции никакого «карантина» и режима «повышенной готовности», никаких патрулей и штрафов. Цифры и пропорции по заболевшим и умершим – на уровне большинства стран. Все дело в самодисциплине и ответственности (и граждан, и властей). В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, — сказал он.

Швеция продемонстрировала нестандартный подход к борьбе с коронавирусом, отказавшись вводить жесткие ограничения. В стране открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады, работает общественный транспорт. Мораторий введен только на собрание более 50 людей в одном месте, а ученики старших классов и высших учебных заведений переведены на онлайн-обучение.

Правительство рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контакта с пожилыми гражданами.

Важное правило: если вы проснулись с утра и у вас появились какие-то симптомы болезни, то вам нужно оставаться дома, — сказал РБК Гизеке.

Данным властями советам следуют как простые граждане, так и работодатели. В ВОЗ уже отметили способность шведов соблюдать социальную дистанцию без жестких запретов, назвав это примером для других стран.

По мнению Гизеке, преимущества остальных жестких мер в борьбе с вирусом не очевидно. Система здравоохранения Швеции справляется с повышенной нагрузкой из-за вируса, а в отделениях интенсивной терапии остается около 10% незанятых коек. Имея такой запас прочности, в стране не собираются вводить дополнительные ограничения.

Ээээ, ну мы-то не нордические шведы, а славянские раздолбаи. Но не про ментальность сейчас речь. Гражданам нашим плевать на дистанцию и насморк с кашлем. Им надо «добывать на хлеб насущный«, некогда думать о ком-то еще (тем более, о такой абстракции как страна). Властям же надобно думать о том, справится или нет система здравоохранения (оптимизированная-переоптимизированная) с возможным наплывом заболевших, поэтому проще ввести режим «повышенной готовности», «убрать контакты», патрулировать улицы, вводить новые штрафы. Ту самую ответственность одни подменяют давлением, другие пофигизмом. А знаете, почему? Причина проста и кроется во взаимоуважении народа и его властителей, стада и поводырей. Будет взаимное уважение, будут и дисциплина, и взаимопонимание и, как его, «чувство ответственности».

Егор Лиходеев.