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Хроники коронавируса: легкомысленных будут штрафовать, паникеров и фейкометов - сажать
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Хроники коронавируса: легкомысленных будут штрафовать, паникеров и фейкометов — сажать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:49 26.03.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с эпидемией коронавируса.

К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья, — сказал Председатель Правительства.

По его словам, Кабмин вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц, — уточнил Мишустин.

Напомним и об усилении наказания за нарушения карантина.

Ну а совсем не сладко придется тем, кто сеет панику и распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Ими займется Следком. И это уже не штрафы, не административная ответственность, а самая настоящая уголовная. Так, по решению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина  создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения страны ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям, — сообщает пресс-служба Следкома.

Хроники коронавируса: легкомысленных будут штрафовать, паникеров и фейкометов - сажать

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