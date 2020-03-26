Хроники коронавируса: легкомысленных будут штрафовать, паникеров и фейкометов — сажать

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с эпидемией коронавируса.

К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья, — сказал Председатель Правительства.

По его словам, Кабмин вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц, — уточнил Мишустин.

Напомним и об усилении наказания за нарушения карантина.

Ну а совсем не сладко придется тем, кто сеет панику и распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Ими займется Следком. И это уже не штрафы, не административная ответственность, а самая настоящая уголовная. Так, по решению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения страны ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.