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В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение карантина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 25.03.2020

В Госудуму внесены поправки в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, направленные на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет, например, о таких деяниях, как нарушение режима карантина. Их авторами стали Председатель Госдумы Вячеслав Володин и Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн. рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей предлагается наказывать штрафом от 1 млн. до 2 млн. рублей, либо лишением права на профессию на срок до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет. Расследование данной, тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории – к ведению следователей полиции.

В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ).

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение карантина

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