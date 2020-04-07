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Хроники коронавируса в Крыму: 22-й, точнее 22-я заболевшая. Подробности
Фото: mos.ru

Хроники коронавируса в Крыму: 22-й, точнее 22-я заболевшая. Подробности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:20 07.04.2020

Как мы уже сообщали, в Крыму зарегистрирован еще один случай проявления коронавируса. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 22 положительных на COVID-19. Выписано — 5. Остаются на лечении – 17.

Кто же этот «22-й больной», точнее 22-я. Ранее Сергей Аксёнов рассказал о том, что случай «привозной». Заразилась женщина, местная жительница. Она вернулась в Крым из Москвы (гостила там у дочери). С симптомами ОРВИ была обследована и госпитализирована. Результаты анализов подтвердили – COVID-19.

Она госпитализирована в инфекционное отделение, в боксированную палату. Были установлены четыре близких контакта и шесть отдаленных контактов. У них был отобран материал, по вчерашним результатам он отрицательный. По месту жительства проведена дезинфекция, — рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Проблема – в неподтвержденных контактах. Больная добиралась домой в такси. МВД разыскивает таксиста, который, теоретически, может быть «переносчиком» коронавируса (если ему не повезло и он заразился).

Хроники коронавируса в Крыму: 22-й, точнее 22-я заболевшая. Подробности

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