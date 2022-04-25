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И ещё 450 миллионов рублей. Дорогие дороги Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

И ещё 450 миллионов рублей. Дорогие дороги Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:05 25.04.2022

Правительство РФ дополнительно выделяет Севастополю 450 миллионов рублей на ремонт дорог. Город получит средства как один из регионов, в которых отмечены высокие показатели в области строительства и ремонта автомобильных дорог.

Благодарен Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку Севастополя и постоянное внимание к нуждам нашего города. Мы определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства. На выделенные деньги в Севастополе отремонтируем три дороги: Монастырское и Фиолентовское шоссе, а также проезд между проспектом Победы и улицей Горпищенко, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева. 

Ранее Севастополь направлял заявку на дополнительное финансирование в размере 450 млн рублей.

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Всего Правительство РФ сегодня одобрило выделение регионам на дорожное строительство дополнительных 120 млрд рублей.

В Правительстве Севастополя напоминают: в настоящее время активные дорожные работы ведутся на 26 объектах ремонта и капитального ремонта общей протяженностью более 41 км. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в нормативное состояние приведут 72 автомобильные дороги общей протяженностью 66,743 км.


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