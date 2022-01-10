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И ещё раз: алкоголь - зло. В Севастополе после застолья собутыльница ограбила мужчину
фото: pxhere.com

И ещё раз: алкоголь — зло. В Севастополе после застолья собутыльница ограбила мужчину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:37 10.01.2022

После застолья 46-летний местный житель лишился мобильного телефона, семи с половиной тысяч рублей, одежды и пары кроссовок.

Как оказалось, после распития спиртных напитков мужчина уснул, а его 41-летняя приятельница тайно похитила имущество и деньги, а затем скрылась. Распорядиться похищенным имуществом злоумышленница не успела, а украденные денежные средства потратила на свои нужды. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району задержали подозреваемую, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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