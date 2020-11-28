И еще одна часть обочины новой дороги «Дубки – Левадки» обвалилась

Просадка грунта насыпи новой дороги «Дубки – Левадки», похоже становится «традицией». Похожий случай произошел две недели назад. И вот новый обвал. На этот раз все серьезней: грунт просел в районе моста через железнодорожные пути. Подчеркнем, это не трасса «Таврида», но тоже новодел, движение по этому участку открыли в феврале 2019 года.

Это объект, который строила компания «Сибавтобан». Единственное, что эту дорогу связывает с «Тавридой», что она идёт в разрыв с трассой на пятом этапе строительства, – пояснил корреспонденту Крым24 пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Сколько еще дефектов здесь «выстрелят»?