На трассе «Таврида» — просадка грунта насыпи: участок «Дубки – Левадки» придется переделывать

АО «ВАД» в этой истории – не причем, но «разгребать», кажется ему.

На дороге «Дубки – Левадки» — части федеральной трассы «Таврида» — ЧП. Пока не обвал и не трагедия, но просадка грунта насыпи, чреватая частичным обрушением всего участка. Судя по всему, здесь понадобятся дополнительные изыскания, экспертизы, ремонт, а то и перекладка значительной части автодороги. Основной подрядчик строительства трассы «Таврида» АО «ВАД» вынуждено оправдывать и опровергать. Некачественная работа – наследие иной дорожной строительной компании – «Сибавтобан». Впрочем, это, действительно, «кусок» 6-го этапа трассы «Таврида».

Строительство трассы «Таврида», которая будет введена в эксплуатацию в этом году, велось в 7 этапов. Шесть из них проходят по территории Республики Крым, седьмой — в административных границах Севастополя. Существует ещё восьмой севастопольский этап, но он строится по другому контракту и с другими сроками реализации. Мы сейчас говорим про основной контракт, — отмечает пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Он напомнил — генеральный подрядчик трассы «Таврида» — АО «ВАД». При этом есть два объекта, фактически находящиеся в составе «Тавриды», но их строили другие генподрядчики по другим контрактам.

Первый объект — участок первой очереди автодороги «Симферополь — Евпатория – Мирный», генеральный подрядчик компания «Центрдорстрой». Их участок проходит в районе старого аэропорта Симферополя и входит в состав пятого этапа «Тавриды». Второй объект — автодорога «Дубки – Левадки», генеральный подрядчик компания «Сибавтобан». Он тоже входит в состав пятого этапа «Тавриды», по нему транспорт выезжает на шестой этап «Тавриды» в Бахчисарайском районе. Движение на этом объекте было открыто в феврале 2019 года. Протяженность участка, включая развязки, — около 9 км. Часть обочины дороги «Дубки – Левадки» обвалилась в районе транспортной развязки на пересечении с дорогой, ведущей в Симферополь со стороны Бахчисарая. Компания «ВАД» не имела отношения к строительству ни одного из двух перечисленных объектов, входящих в состав пятого этапа «Тавриды», — подчеркнул Григорий Назаров.

Напомним, рабочее движение по девятикилометровому участку «Дубки-Левадки» было торжественно открыто в феврале 2019 года. Тогда он посетовал на объективные сложности, которые помешали генподрядчику завершить строительство в срок, однако отметил, что претензий к исполнителям нет.

Увы, они есть. Что происходит на трассе? Почти восьмиметровый участок объездной дороги сполз в кювет, полимерная сетка отошла от грунта, рассыпались бетонные лотки. Щебень смыло настолько, что виден защитный барьер дороги. Ремонтные работы здесь пока не начались, опасный участок обозначен и огорожен. И кажется нам, что «разгребать» последствия чужого брака будет именно АО «ВАД». А, возможно, и переделывать весь участок «Дубки — Левадки».

Использованы фото: пресс-службы Главы РК, ИА «Крыминформ», пресс-службы АО «ВАД».