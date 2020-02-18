И медаль на грудь! Поощрение сотрудников — прямая обязанность работодателей

Сотрудникам любой компании важно знать, что их работу и вклад в общее дело, ценят. Психологи, к примеру, утверждают, что более значимые результаты показывают те предприятия, руководство которых в отношениях с коллективом проповедуют принцип «кнута и пряника». Правда, только в том случае, если «кнут» срабатывает исключительно справедливо, а «пряники» раздают искренне.

Но! Те же психологи уверяют: далеко не все лидеры компаний умеют хвалить и отмечать своих работников. Скажете, ничего лучшего, чем конверт с премией, ещё никто не придумал? Кто ж спорит! Однако, по оценкам специалистов, ничто так не подвигает на рабочие подвиги как материальное «спасибо» вкупе с моральным поощрением.

И способов отблагодарить сотрудников не только деньгами, уж поверьте, много. Какие из них используют руководители, сумевшие наладить эффективные отношения с подчинёнными? Топ «пряников» выглядит так:

«И медаль ему вручили…» В прямом смысле слова! Корпоративные награды сегодня, пожалуй, самая примечательная возможность отметить сотрудников. Но! Важно их делать на заказ, в соответствии с фирменной символикой компании, чтобы прослеживался её стиль — смотреть здесь, а вручать непременно в торжественной обстановке. Отлично — наличие памятных надписей, если медаль приурочена к свершению того или иного события. Идеально — сделать личностный акцент, если адресат один и необходимо подчеркнуть его вклад в развитие какой-либо ситуации.

И, к слову, речь ведь идёт не только об официальных презентах: такого рода сувениры будут уместными и в том случае, когда нужно порадовать и удивить коллег без лишнего формализма — как показывает практика, «на ура» воспринимаются медали-презенты, выполненные с долей доброго юмора.

«Поехали кататься!» Ещё один отличный способ поощрения сотрудников, который, кстати, очень популярен на Западе — совместное времяпрепровождения (не путать с традиционными для многих пятничными походами в кафе за углом). Это могут быть как вылазки на природу, так и длительные путешествия. Разумеется, за счёт фирмы. Единственный момент: руководителям стоит всё-таки поинтересоваться, куда бы хотели отправиться сотрудники. Что уж точно в вопросах поощрения не работает, так это диктатура.

«Для души и тела». Хороший труд — хороший отдых. Мудрые лидеры знают — хочешь, чтобы твои сотрудники были надёжными и преданными делу, необходимо быть в курсе их интересов. Так, иностранные компании часто поощряют своих работников, оплачивая их абонементы в спортзалы. А кое-кто и делает поблажки в рабочем порядке, разрешая, к примеру, брать в офисы домашних любимцев или ходить по кабинетам в тапочках. А почему бы и нет, если такой подход способствует более эффективной работе?

«Мы рядом…» Речь идёт о дружеской поддержке. Жизнь — не простая шутка и часто лучшим поощрением может оказаться решение проблемы сотрудника. От покупки необходимой вещи до помощи в каком-то деле. И — да: здесь укрепление корпоративного духа «идёт бонусом». Но опять-таки — искренность должна стоять во главе угла.

Напоследок — немного статистики. «Текучка кадров» — и с этим согласится едва ли не каждый лидер как больших, так и малых компаний — та ещё головная боль. Так вот, эксперты утверждают, что среди основных причин, по которым люди подолгу не задерживаются на своих рабочих местах и не ценят их, значится равнодушие к ним руководителей. И наоборот: более стабильными являются те коллективы, в которых деятельность сотрудников не просто принимается как должное, а оценивается сообразно заслугам. Так что: «кнут и пряник» — реально работающая схема. Но «медалей на грудь» всё-таки должно быть больше…