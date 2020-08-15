И местные, и приезжие... Коронавирусная инфекция в Севастополе

По состоянию на 15 августа в Севастополе зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19.

Двое заболевших – жители Севастополя, двое – приезжие. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 412 человек. В настоящий момент в стационарах находится 60 человек. Выздоровели 326 человек, 12 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 176 человек, в городской больнице № 9 – 139. Под наблюдением по месту жительства – 457 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.