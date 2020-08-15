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В Севастополе за сутки – три случая заражения коронавирусом. Режим «повышенной готовности» продлен
Иллюстрация: ФБ

И местные, и приезжие… Коронавирусная инфекция в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:57 15.08.2020

По состоянию на 15 августа в Севастополе зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19.

Двое заболевших – жители Севастополя, двое – приезжие.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 412 человек.  В настоящий момент в стационарах находится 60 человек. Выздоровели 326 человек, 12 человек умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 176 человек, в городской больнице № 9 – 139.  Под наблюдением по месту жительства – 457 человек.   В режиме обсерваторов работают пансионаты  «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

И местные, и приезжие... Коронавирусная инфекция в Севастополе

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