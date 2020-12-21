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И почему так получилось... В Севастополе мужчина разбил платёжный терминал

И почему так получилось… В Севастополе мужчина разбил платёжный терминал

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:32 21.12.2020

В Севастополе росгвардейцы задержали разбившего терминал водителя.

Наряд группы задержания прибыл на место после срабатывания тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны увидели рядом с платёжным терминалом человека, который наносил удары по сенсорному экрану. Увидев правоохранителей, неизвестный попытался скрыться на припаркованном рядом автомобиле, однако его схватили. По внешним признакам нетрезвый мужчина при этом вел себя агрессивно и выражался нецензурными словами. Пояснить причины своего поступка, которые побудили его повредить платёжный терминал,  злоумышленник не смог, как и факт вождения автотранспорта в нетрезвом состоянии, — озвучили детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

И почему так получилось... В Севастополе мужчина разбил платёжный терминал И почему так получилось... В Севастополе мужчина разбил платёжный терминал

Росгвардейцы задержали  38-летнего севастопольца и доставили его в полицию. По данному факту полиция проводит проверку.

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)

И почему так получилось... В Севастополе мужчина разбил платёжный терминал

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