И Порошенко тоже. Кто еще ответит за водную блокаду Крыма

Крымские власти подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко. Совершенные ими в 2014-2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, — экоцид. Следует отметить, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины. Поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать», — заявил он, добавив, что на данный момент собраны практически все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями, далее документы будут переданы в правоохранительные органы, — заявил глава Комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

На следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала.

После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд, — отметил Трофимов.

Третий этап работы предусматривает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности. Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина.

Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым, — подчеркнули в Госсовете РК.

Ранее сообщалось, что исковые требования по водной блокаде Крыма будут предъявлены трем гражданам Украины: Андрею Сенченко, Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.