За водную блокаду Крыма ответят трое: Сенченко, Чубаров и Джемилев. Пока трое…

Исковые требования по водной блокаде Крыма будут предъявлены трем гражданам Украины, принимавшим решения по этой ситуации. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс.

На этом этапе исковые требования будут предъявлены трем гражданам Украины. Это бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко, председатель запрещенного в РФ экстремистского объединения «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров и бывший лидер запрещенного в РФ объединения «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев. Пока готовим так, потому что есть подтверждение, их слова о том, что они принимали решение по этим вопросам, — сказал Ефим Фикс.

По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, иск будет предъявлен этим гражданам Украины, так как они неоднократно заявляли, в том числе в СМИ, о своей причастности к организации водной блокады, которая «должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей«.

На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, – цитирует Константинова РИА Новости.

По мнению спикера крымского парламента, вина за водную блокаду полуострова также лежит на предыдущей и нынешней власти Украины.

Ранее сообщалось, что размер исковых требований, которые власти Крыма намерены подать к Украине из-за водной блокады, может вырасти до 10 трлн. рублей. Рискнем предположить, что решение суда по отношению граждан «незалежной» Джемилева, Чубарова и Сенченко будет заочным, так как иск будет подан в один из судов на территории Республики Крым. А сюда эти «господа» не приедут добровольно, однозначно.