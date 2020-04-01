И пусть красота спасёт мир... В Никитском саду открылся Парад тюльпанов. Виртуальный!

Это – 13-й по счёту Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Тюльпаны уже выстроились в ряд, одёрнули «мундиры», подняли головы, а зрителей нет: все парки НБС-ННЦ закрыты для посещения ввиду ситуации с коронавирусом. Однако наблюдать за цветением Парада можно в режиме онлайн.

Мы не могли допустить, чтобы наш Парад тюльпанов остался без зрителей, — комментирует директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. — Пусть виртуально, но его можно будет увидеть во всей красе в наших публикациях в соцсетях, на сайте, в телевизионных репортажах и на информканалах. Журналисты, которые и в это непростое время выполняют свой профессиональный долг, покажут эту красоту для всех вас. И, конечно, коллекции Сада будут сохранены при любых условиях. А прекрасные фотографии и теле сюжеты продемонстрируют, насколько уникальна коллекция этого года. И раз уж вы лишены возможности побродить по Саду, тюльпаны сами придут в ваши дома посредством современных средств связи. Пусть эти совершенные цветы помогут всем проникнуться весенним настроением. Наши тюльпаны заслуживают вашего внимания, жаждут одобрения и восхищения, призваны дарить радость и надежду. Это их цветение, как и труд многих и многих людей, не должны быть напрасными. И пусть красота спасёт этот мир!

В «Параде тюльпанов-2020» в Никитском ботаническом саду принимают участие сто тысяч цветков двухсот сортов. Все они высажены в открытом грунте. 130 голландских сортов-интродуцентов являются новинками и впервые представлены на экспозиционном участке.

Среди новинок этого года – экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков. Эффектно смотрятся строгие по форме и окраске представители самого многочисленного класса Триумф, изысканные цветки класса Лилиецветные, вычурные сорта класса Бахромчатых и поражающие своей оригинальностью и красотой сорта классов Махровые тюльпаны. Сюрпризом для посетителей должны были стать также впервые представленные на выставке сорта тюльпанов класса Rembrandt. Этот многочисленный класс тюльпанов с пёстрыми расцветками назван так в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна, — отмечают в Никитском ботаническом саду.

Онлайн-площадки, на которых «Парад тюльпанов-2020» можно увидеть во всей красе:

На странице Фейсбук:

Фоторепортаж директора Сада на сайте:

фото: пресс-служба Никитского ботанического сада