И счётчики могут быть бесплатными… Кому они положены и как этого добиться

Экономия — безусловно, дело хорошее. Но даже за нее приходится платить, когда встает вопрос об установке счетчиков на коммунальные ресурсы. Согласитесь, чтобы экономия действительно была «экономной», счетчики должны быть бесплатными, как и все их последующее содержание. Однако закон непреклонен: все расходы на счетчики, по общему правилу, возлагаются на собственников жилых помещений.

Но, отмечают эксперты портала Юридические тонкости , все же можно выделить целых 4 основания, когда можно получить счетчик бесплатно.

1. Муниципальное жилье

Раз закон возлагает обязанность по установке счетчиков на собственника жилья, то для жильцов неприватизированных квартир это означает только одно: они имеют право требовать от муниципальной администрации установить им в квартиру все необходимые счетчики либо возместить расходы на их приобретение.

Судебная практика сейчас такова, что жильцам муниципальных квартир не должны начислять штрафной коэффициент за отсутствие счетчика, поскольку это не они, а муниципалитет не исполнил свою обязанность по оснащению жилья приборами учета ресурсов (определение ВС РФ от 15.08.2019 г. № 307-ЭС19-5911).

2. Счетчик за счет капремонта

В ряде случаев закон позволяет оплатить установку счетчиков за счет средств, которые собираются на капремонт дома.

Во-первых, если в доме выбран спецсчет в качестве способа формирования фонда капремонта, собственники могут своим решением досрочно оплатить этими средствами установку общедомовых счетчиков на коммунальные ресурсы (ч. 2 ст. 166 ЖК РФ).

Если же взносы учитываются на счете регоператора, то такая досрочная установка общедомовых счетчиков невозможна: придется ждать, когда наступит очередь для проведения работ по капремонту дома.

Во-вторых, если собственники платят на капремонт взносы в размере, который превышает утвержденный минимум по региону, то они могут распоряжаться полученным избытком средств на любые работы и услуги в рамках капремонта:

в т.ч. направить их на установку поквартирных счетчиков на горячую и холодную воду при замене общедомовых инженерных сетей (ч. 3 ст. 166 ЖК РФ, Приложение 8 к Постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170).

Важное замечание: недавние решения, вынесенные на уровне Верховного суда, однозначно подтверждают, что расходы на оплату ремонта и поверки общедомового счетчика возлагаются на управляющую организацию.

Она вправе потребовать дополнительную плату с жильцов лишь в том случае, когда на то есть положительное решение общего собрания собственников (определение ВС РФ от 27 августа 2019 г. № 301-ЭС19-14984).

3. Компенсация на приобретение счетчика

Для малоимущих граждан предусмотрены региональные меры соцподдержки для приобретения счетчиков.

Например, в Тверской области семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднемесячный доход ниже уровня прожиточного минимума, получают из бюджета денежные компенсации в размере 50% стоимости счетчика и работы по его установке:

для счетчиков на воду — до 1 000 рублей, для счетчиков на газ (когда это является обязательным) — до 5 100 рублей (Постановление Правительства ТО от 26 июня 2012 г. № 355-пп).

В Ханты-Мансийском АО-Югра получателям субсидий на оплату ЖКУ компенсируют 70% расходов на установку счетчиков воды, но не более 1 600 рублей (Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО — Югры от 5 октября 2018 г. № 347-п).

Там, где нет специальных постановлений по поводу субсидий на оплату счетчиков, малоимущие могут воспользоваться мерами адресной социальной поддержки, обратившись за материальной помощью в местное отделение соцзащиты населения.

4. Умные счетчики на электричество

С 1 июля 2020 года вступает в силу требование закона о том, что гарантирующие поставщики электроэнергии должны обеспечить жильцам многоквартирных домов бесплатную установку «интеллектуальных систем учета электрической энергии» (или т. н. «умных счетчиков» на электричество).

Замена будет производиться по мере выхода из строя или истечения срока эксплуатации старого электросчетчика.

С 2023 года за нарушение этого обязательства энергокомпании начнут штрафовать в пользу потребителей (Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ).