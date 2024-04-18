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И снова грузовик… на трассе «Симферополь – Алушта»

И снова грузовик… ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 22:52 18.04.2024

Еще не забыто страшное ДТП с грузовиком на въезде в Алушту, унесшее три человеческие жизни, как новое ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»… и снова с участием (и по вине) большегруза. Авария случилась сегодня утром (в 8:30) в черте села Пионерское.

И снова грузовик… ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»

Водитель, 1986 г.р., управляя грузовым автомобилем «Howo», при выезде с заездного кармана для осуществления маневра разворота, не уступил дорогу автомобилю «Хендай», под управлением водителя, 1992 г.р., который двигался со стороны Алушты в сторону Симферополя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Хендай», который с травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

И снова грузовик… ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

И снова грузовик… ДТП на трассе «Симферополь – Алушта»

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