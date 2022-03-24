И снова «минирование» в Крыму

В Крыму продолжают получать анонимные электронные письма о «минировании» объектов. Сегодня «под прицелом» — Керчь. Городские школы получили грозные сообщения. По информации местной администрации, эвакуацию провели в трех из них, поскольку остальные закрыты на время каникул. Этот нюанс распространители писем не учли.

В школы Керчи поступили сообщения о минировании. Сейчас многие школы находятся на весенних каникулах, но три школы в городе работают. Учеников и сотрудников этих школ эвакуировали и отпустили домой, — сообщили в администрации.

Уточняется, что эвакуированные гимназия №1, 9-я и 23-я школы работают по отдельной системе, поэтому учебные заведения не ушли на каникулы.

Накануне сообщалось о «минировании» торговых центров в Симферополе и Севастополе. Ранее аналогичные электронные письма получили школы крымской столицы. По каждому факту проводятся проверки. Ну а наказание — неизбежно.

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