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И снова «минирование» в Крыму
Фото: KERCH.COM.RU

И снова «минирование» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:28 24.03.2022

В Крыму продолжают получать анонимные электронные письма о «минировании» объектов. Сегодня «под прицелом» — Керчь. Городские школы получили грозные сообщения. По информации местной администрации, эвакуацию провели в трех из них, поскольку остальные закрыты на время каникул. Этот нюанс распространители писем не учли.

В школы Керчи поступили сообщения о минировании. Сейчас многие школы находятся на весенних каникулах, но три школы в городе работают. Учеников и сотрудников этих школ эвакуировали и отпустили домой, — сообщили в администрации.

И снова «минирование» в Крыму

Уточняется, что эвакуированные гимназия №1, 9-я и 23-я школы работают по отдельной системе, поэтому учебные заведения не ушли на каникулы.

Накануне сообщалось о «минировании» торговых центров в Симферополе и Севастополе. Ранее аналогичные электронные письма получили школы крымской столицы. По каждому факту проводятся проверки. Ну а наказание — неизбежно.

И снова «минирование» в Крыму

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