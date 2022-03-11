Оперативники ФСБ задержали распространителей ложных сообщений о «минировании»

Восьмерых участников интернет-сообщества, массово распространявших ложные сообщения с угрозами взрыва социальных объектов и торговых центров, задержали в ходе спецоперации в России и Белоруссии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России во взаимодействии с KГБ Белоруссии на территории России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти, — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Сумма причиненного ущерба устанавливается, она будет вменена виновным для последующего возмещения, отметили в ФСБ.

Подробности задержания.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила ТАСС , что среди задержанных двое предполагаемых лидеров — 16-летние подростки из Московской и Витебской областей.

Установлено, что в специально созданном телеграм-канале злоумышленники за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории России, Белоруссии и других государств. Там же публиковали отчеты о своих действиях. За несколько месяцев они нанесли существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов, — рассказала она.

По данным МВД, только за последние три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах. Так, в конце февраля они через интернет с различных электронных адресов направили письма в подразделения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В них содержалась заведомо ложная информация о минировании учебных заведений, станций метрополитена, подразделений полиции и городских судов. Кроме того, аналогичное письмо о готовящемся взрыве поступило в адрес торгового центра, расположенного на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Все здания и прилегающая территория после сообщений об угрозе взрыва обследованы специалистами-взрывотехниками и сотрудниками кинологической службы.

Всего проверено более 800 учебных заведений, эвакуированы почти 10 тыс. человек. Взрывчатых веществ и иных представляющих опасность предметов обнаружено не было, — добавила Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В общей сложности в регионах России возбуждено свыше 20 уголовных дел. Ход их расследования взят на контроль руководством Следственного департамента МВД России.

10 марта сотрудниками МВД и ФСБ России в Москве, Красноярском крае, Московской, Нижегородской, Саратовской и Новосибирской областях по местам жительства участников группы проведены обыски. Аналогичные мероприятия прошли в Витебской области Белоруссии при участии МВД и КГБ Беларуси. Изъята компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

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