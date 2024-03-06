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И снова натовские самолеты над Черным морем. И снова в воздухе наш истребитель
Скриншот-иллюстрация: e-news.su

И снова натовские самолеты над Черным морем. И снова в воздухе наш истребитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:42 06.03.2024

Как и накануне – над Черным морем «облет» военных самолетов стран НАТО. Как и накануне непрошенных гостей пришлось отгонять от нашей Государственной границы. Различие лишь в том, что вчера это были французы, а сегодня – англичане.

6 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для  недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации, — сообщили в Минобороны РФ.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы РФ не допущено. В военном ведомстве подчеркнули:

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Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

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