И снова о неприятном запахе водопроводной воды в Симферополе  

Мы уже рассказывали о том, что в Симферополе зачастую из водопроводных кранов идет вода с неприятным запахом. Сегодня подробнее о причинах, последствиях этого явления поведали в различных СМИ специалисты.

Вода с “аптечным” запахом или пахнущая бытовой химией пригодна для потребления. Гораздо опаснее запах “гнилого болота”, сообщил в эфире радио “Спутник в Крыму” кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. Вернадского Константин Работягов.

В первую очередь вода должна быть прозрачной, без примесей. Для этого она проходит несколько степеней очистки: механическую и бактериальную. Наличие так называемого “аптечного” или запаха бытовой химии говорит об увеличении окисляющего агента (гипохлорита натрия). В то же время присутствие так называемого “болотного” привкуса или запаха – тревожный сигнал. Высока вероятность, что эта вода каким-то образом не проходила бактериальной обработки. Ее употребление в пищу крайне нежелательно, – цитирует ученого РИА Новости Крым .

Эксперт пояснил, что объем гипохлорита натрия увеличивают при использовании воды из обмелевших водохранилищ.

Гипохлорит натрия – один из представителей обеззараживающей группы веществ. Дело в том, что на стадии водоподготовки, чтобы вода стала пригодной для потребления, ее необходимо очистить от всех живых существ, которые очень опасны при попадании в организм человека, – сказал он.

Прежде чем попасть “на стол”, вода проходит много степеней очистки. Необходимо убрать из нее все примеси. Для этой цели применяется механическая фильтрация. Она достаточно эффективна, говорит гость эфира. Но при авариях на водопроводе твердые частицы могут попасть внутрь системы и привести к поломке фурнитуры.

Небольшое количество таких частиц в воде никак не влияет на человека. Такую воду достаточно отстоять несколько дней в открытой таре или провести дополнительную очистку через фильтр-кувшин. Избавиться от неприятных запахов также помогает кипячение, – рассказал специалист.

В свою очередь, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов в интервью Крым24 также рассказал о причинах неприятного запаха подаваемой воды, на который жалуются потребители и о том, как решается эта проблема.

По его словам, забор из водохранилища идет уже ниже уровня допустимых горизонтов, куда стекают стоки из выгребных ям застроенной за последние 20 лет Добровской долины. По рельефу все нечистоты попадают в чашу водохранилища, и при критически низких горизонтах в воде превышено содержание аммиака. Чтобы не получить вспышку кишечных инфекций «Вода Крыма» увеличила дозу хлора в водопроводной воде и готовит к подключению два новых водовода из Ивановки и Чеботарки, по которым пойдет артезианская вода.

В Симферопольском водохранилище осталось 800 тысяч кубометров воды (при полном объеме 36 миллионов кубометров). В течение 2-3 недель мы должны полностью прекратить забор воды из Симферопольского водохранилища, так как там ее практически не будет, а та, что поднимаем, приносит дополнительные трудности, — рассказал Владимир Баженов.