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Сорок новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму
Фото: glava.rk.gov.ru

И снова «рекорд»: коронавирус в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:49 25.10.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 255 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 24 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 198 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4334 человека.

Выздоровевших за весь период – 4434 человека.

И снова "рекорд": коронавирус в Крыму

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