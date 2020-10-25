И снова «рекорд»: коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 255 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 24 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 198 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4334 человека.

Выздоровевших за весь период – 4434 человека.