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И снова смертельное на трассе «Симферополь – Красноперекопск»
Фото: МВД по РК

И снова смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:40 25.11.2023

Полиция устанавливает обстоятельства очередного смертельного ДТП в Крыму. И снова речь идет о трассе «Симферополь – Красноперекопск». По информации ГИБДД, авария, в которой погиб пассажир легкового авто, случилась в Красногвардейском районе.

24 ноября, в 14:40 на автодороге «Симферополь – Красноперекопск», 44 км + 200 м, автомобиль  «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя,   выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Трафик», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир «Шевроле Нива» получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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