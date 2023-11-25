И снова смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»

Полиция устанавливает обстоятельства очередного смертельного ДТП в Крыму. И снова речь идет о трассе «Симферополь – Красноперекопск». По информации ГИБДД, авария, в которой погиб пассажир легкового авто, случилась в Красногвардейском районе.

24 ноября, в 14:40 на автодороге «Симферополь – Красноперекопск», 44 км + 200 м, автомобиль «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Трафик», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пассажир «Шевроле Нива» получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.