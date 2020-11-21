"И сотвори ему вечную память...". Надгробные памятники - правила выбора

Конечно, и спорить не стоит: нет ничего вечного в этом мире. Но! Когда речь идёт о делах скорбных, связанных с похоронами и дальнейшим увековечиванием памяти покинувшего этот свет человека, слово «вечность» более чем уместно. Как с точки зрения эзотерической, так и с точки зрения приземлённой, бытовой — в частности тогда, когда, выбирая надгробные памятники, их заказчики главным образом ориентируются на факт долговечности материала, из которых они изготовлены.

Существуют ли правила, помогающие в выборе надгробий? Есть, говорят специалисты. Сайт rosritualservice.ru поможет разобраться во всех тонкостях непростого дела, а здесь и сейчас вкратце озвучим основные моменты, которые стоит учесть, определяясь с памятником на могилу близкого человека.

Да — профессионалам

Надгробия — «товар» специфический. В обычных магазинах их не купишь — исключительно в специализированных. Однако и здесь не всё так просто. Эксперты советуют делать акцент не на готовых памятниках, а создавать их на заказ. Обращение к мастерам позволит получить по-настоящему стоящий результат. И в том, что касается визуального решения, и исполнения как такового. И — да: только так создаются уникальные памятные комплексы по авторским проектам.

Технологии, по которым работаем, отточены до мелочей. Позволяют избежать ненужных трат на всех этапах производства и установки. При оформлении заказа мы совместно с заказчиком всегда делаем бесплатный макет-эскиз памятника, так что уже до изготовления понятно, как будет выглядеть конечный согласованный вариант, — озвучивают свой алгоритм работы в компании «РосРитуалСервис».

Как в числе многих определить мастеров, которым наверняка можно доверить создание надгробия?

Компания на рынке такого рода услуг должна работать не один год. Тот вариант, когда опыт нарабатывается лишь со временем.

Портфолио — важный момент. Чем большее количество разнообразных заказов (от элементарно простых до неординарно сложных) на счету мастеров, тем больше шансов, что получите гарантированно хороший результат.

И однозначно стоит следовать правилу: кто изготавливал памятник, тот должен его и устанавливать. У добротных компаний есть собственные бригады установщиков. Формат «под ключ», когда разговор идёт о ритуальных услугах, это не просто хороший тон — это мировой стандарт.

Вечность — в камне

Это действительно так. Эксплуатационные качества памятника напрямую зависят от свойств материала, из которого он изготовлен. Так:

самыми надёжными и долговечными считаются надгробия из гранита. Этот камень обладает особой прочностью, устойчив к воздействию окружающей среды и перепадам температур. Ну и, конечно, гранит необычайно красив в своей лаконичности.

мраморные памятники по прочности уступают гранитным — этот камень менее устойчив к влаге и температурным скачкам. Однако, при должном уходе и такие надгробия служат долго — более 50 лет точно. При этом мрамор смотрится «дорого», тем более, если надгробие — это скульптура.

памятники из бетона — недорогие, но и срок их эксплуатации ограничен десятком лет. Зачастую их устанавливают на могилах в качестве временных вариантов.

тренд последних лет — памятники из стекла, обработанного на спецоборудовании. Этот материал используют при создании уникальных проектов. Такие надгробия дорогостоящие и, как правило, в прямом смысле слова являют собой шедевры искусства.

Образ — в деталях

Форма памятников: сегодня в каталогах профессиональных компаний представлены и традиционные прямоугольные плиты (вертикальные, горизонтальные), и фигурные надгробия, и обелиски, и скульптурные комплексы. Решение по выбору модели зависит от конкретной ситуации. Кроме того:

Бывает и так, что ни один из предложенных вариантов не до конца устраивает заказчика, тогда мы изготавливаем памятник по индивидуальному эскизу или по предоставленной фотографии, — отмечают мастера компании «РосРитуалСервис».

Портреты, рисунки, символы, гравировка эпитафий и надписей — эти детали также «создают» памятник. И они тоже должны быть грамотно «просчитаны». Их логичное размещение — гарантия того, что надгробие будет смотреться должным образом. И это ещё одна причина заказывать создание памятника у профессиональных мастеров, которые смогут реализовать идею максимально выверено и эстетично. Ошибки здесь недопустимы… Речь ведь идёт о вечности…

Напоследок, о деньгах. Бытует мнение, что хороший памятник «на века» — дорогой памятник. Нет смысла отрицать этот факт. Однако, и в ритуальной сфере есть лайфхаки, которые помогут и дело сделать, и банкротом не стать. И одна из главных подсказок, позволяющих существенно сэкономить — заказывать изготовление надгробия «вне сезон»:

Скидки и дополнительные подарки — это то, на что можно смело рассчитывать в зимний период. А именно — с октября по февраль. Так, в период межсезонья мы, к примеру, устанавливаем не только более низкие цены на изготовление памятников, но и бесплатно храним надгробия до момента установки весной или летом, — отмечают в «РосРитуалСервис».