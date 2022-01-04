И тебя научат… Автоинспекторы Севастополя напоминают водителям о соблюдении ПДД

Автоинспекторы Севастополя проводят профилактические беседы с водителями, в ходе которых напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Автоинспекторы разъясняют особенности соблюдения скоростного режима с учётом неблагоприятных погодных условий, призывают не допускать выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, соблюдать безопасную дистанцию и быть предельно внимательными при проезде перекрёстков. Полицейские настоятельно рекомендуют помнить о правилах безопасного передвижения в жилых зонах, вблизи образовательных организаций, при приближении к пешеходным переходам. Особую роль сотрудники ГИБДД уделяют разъяснению необходимости использования ремней безопасности и важной роли применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей периодически обращаться к Правилам дорожного движения, чтобы не забывать особенности поведения в дорожно-транспортной среде.

фото: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

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