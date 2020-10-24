Идеальный матрас для хорошего сна – ортопедический

Ортопедические матрасы – это не простая конструкция, набитая для мягкости наполнителем. Каркас изделий продуман до мелочей, и представляет собой систему, обеспечивающую наилучшее для отдыха положение позвоночника. Другими словами, как бы вы ни заснули, ортопедические матрацы придадут телу естественное положение, поэтому этот продукт и способен оказывать значительное влияние на общее состояние организма.

И это не голословное заявление. Медики факт подтверждают: специалисты всё чаще пациентам с проблемами, связанными с опорно-двигательным аппаратом, наряду с традиционным лечением в буквальном смысле слова прописывают ортопедические матрасы. Как в качестве терапии, так и в профилактических целях. Исследования мирового уровня красноречивы: такие матрасы способны обеспечить максимальный релаксационный эффект, улучшить движение крови во время сна, снижает болевые ощущения в спине, шее и суставах, а значит и существенно влиять на самочувствие человека. Правда, только, если матрас — качественный, изготовлен из добротных материалов, с соблюдением всех требований, предъявляемых к такого рода изделиям.

Хорошая новость в том, что на день сегодняшний подобрать достойную продукцию для сна труда не составляет. Как в торговых точках оффлайн, так и в каталогах онлайн-площадок. Так, купить матрас в Севастополе от лучших мировых производителей, товары которых имеют международный стандарт качества ISO 9001, можно буквально в «один клик», выбрав подходящий из внушительного каталога (представлены более 2 тысяч моделей!) интернет-магазина матрасов в Крыму и России.

Виды ортопедических матрасов

По своей конструкции ортопедические матрасы делятся на изделия пружинные и беспружинные.

В пружинных конструкциях лечебно-профилактическое действие осуществляется за счёт специальных пружинных блоков — с зависимыми пружинами и независимыми пружинами, соответственно .

В беспружинных – лечебно-профилактическое действие обеспечивается только физическими свойствами наполнителя .

Какой вид лучше? Однозначно сказать невозможно. Определить для себя максимально приемлемый вариант можно только в процессе эксплуатации. Однако, стоит учесть, что беспружинные матрасы специалисты зачастую рекомендуют для детей (держат форму, что важно для правильного развития скелета), а в лечебных целях идеальным будет матрас с пружинами.

При выборе матраса также крайне важно учитывать, каков его наполнитель (кокос, латекс, холлкон, эргофоам и т.д.). К слову, современные модельные линейки матрасов обычно выделяют ортопедические матрасы с гипоаллергенным эффектом. Такие изделия – идеальный вариант для людей, страдающих аллергией на различные натуральные или синтетические материалы.

Некоторые компании классифицируют ортопедические матрасы по ценовой категории, предоставляя серии ортопедических матрасов, отличающиеся друг от друга показателями стоимости. Впрочем… всё же… большинство производителей такого рода изделий определяют свою продукцию по конструкции и лечебно-профилактическому воздействию.

Критерии выбора

Предположим, вы решили приобрети ортопедический матрас. Какими же критериями выбора следует руководствоваться при его покупке? Вот важнейшие аспекты:

1. Ортопедический матрас следует выбирать, в первую очередь исходя из рекомендаций специалистов. Тем более, если речь идёт об использовании изделия не в профилактических целях, а людьми, в анамнезах которых значатся какие-либо более или менее серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата.

2. Матрас должен быть комфортным, а для этого необходимо выбирать изделие, учитывая свои физиологические особенности, ведь каждая модель отличается не только конструкцией, но и параметрами нагрузки, которую она способна выдержать. Так, приобретая ортопедический матрац, необходимо учитывать:

свой рост , так как длина изделий может быть различной;

, и вес. Если вы человек телосложения , близкого к стандартному , то выбрать модель для вас не представит никаких сложностей . Для людей же с излишним весом идеально подойдут пружинные ортопедические матрацы с независимыми двойными пружинами . В таких продуктах при большом давлении увеличивается упругость всей конструкции и сохраняется лечебно-профилактический эффект .

5. Ортопедические матрасы без использования пружин, изготовленные на базе натурального латекса отлично подойдут для тучных людей, так как способны обеспечить необходимый уровень жёсткости.

6. Для пожилых людей идеальным вариантом станет модель матраса на независимых пружинах. Такой продукт создаёт удобство и комфорт во время сна, потому как в большинстве случаев не отличается особой жёсткостью.

ВАЖНО! Приобретение матраса, несмотря на кажущуюся простоту, — ответственная задача. Правильным ли будет выбор во многом зависит от знаний, с которыми покупатель подходит к процессу. Именно поэтому главный совет — приобретать такого рода изделия в специализированных магазинах, консультанты которых смогут дать дельные рекомендации, исходя из конкретных запросов покупателя.