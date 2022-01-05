Игровые приставки: какие были самыми востребованными в 2021 году, и останутся популярными в 2022-м

По словам маркетологов, специализирующихся на товарах, связанных с IT-сферой, игровые приставки вот уже добрых пару десятков лет остаются самыми желанными подарками, о которых мечтают не только дети, но и взрослые. Причём большинство из таких «мечтателей» активно отслеживают новинки индустрии, по возможности приобретая их.

Благо сегодня нет нужды гоняться за такого рода гаджетами по разного рода «злачным местам», выстаивая очереди за ними. Всемирная паутина тут в помощь. Так, к примеру, в интернет-магазине Gamesua https://gamesua.com.ua/ можно не только обзавестись практически любой игровой консолью от известных производителей, но и подобрать к ней необходимые здесь и сейчас аксессуары. И! Речь, к слову, идёт не только о покупке девайсов:

В сферу нашей компетенции входит не только продажа онлайн игровых консолей, но и прокат приставок, обмен игр, а также самих девайсов. В перечне дополнительных услуг — актуальный сервис касательно ремонтных работ по восстановлению функциональности популярных моделей игровых консолей, — отмечают специалисты интернет-магазина.

К слову, в 2021 году увидела «свет» целая когорта игровых приставок, которые пользователи оценили на твёрдую «пятёрку», а специалисты назвали «долгоиграющими», сделав на них ставку и в 2022-м. Как же выглядит топ-три самых востребованных на день сегодняшний консолей для игры?

PlayStation 5

Эксперты считают, что эта игровая консоль — во многом вершина мастерства (на день сегодняшний, разумеется), которого достигли производители такого рода девайсов. Среди очевидных плюсов, позволяющих PS5 «бить конкурентов» по многим параметрам, значатся:

Оснащение контроллера Sony DualSense регулируемыми триггерами, что позволяет… буквально… нереальное делать реальными, благодаря усовершенствованным тактильным двигателям.

Игровой процесс 4K @ 60 кадров в секунду.

Экстравагантный — футуристический — дизайн.

Xbox Series X

Эта игровая консоль с точки зрения технической быть может и не даст фору по многих характеристикам «лидеру отрасли» PS5, однако у неё есть неоспоримое преимущество, которое подкупило уже миллионы заядлых игроманов:

Xbox Series X — это просто-таки глобальнейшая библиотека игр. предлагающих обратную совместимость вплоть до оригинальной Xbox. «Опция», которая, согласитесь, стоит дорогого.

Nintendo Switch (OLED)

Консоль, к которой стоит присмотреться ценителям портативных игр. Главные плюсы, определяющие любовь к приставке игроков:

Большой (7 дюймов) OLED-дисплеем с яркими насыщенными цветами и глубоким чёрным цветом.

Время автономной работы. В зависимости от игры оно колеблется от 4,5 до 9 (!) часов.

И к слову: по словам специалистов в 2022 году спрос на игровые консоли не упадёт, а скорее всего и вырастит. Да, подтверждают эксперты, востребованность таких гаджетов в период активных карантинных мер, связанных с COVID-19, выросла в разы за счёт того, что многим элементарно на самоизоляции заняться дома нечем было. Однако, полтора года даром не прошли: число домоседов, связавших свой досуг с виртуальным миром и не планирующими что-либо в этом плане менять, увеличилось в разы. Подтверждает этот факт и праздничная статистика: игровые приставки подтвердили своё лидерство в «чартах» самых востребованных покупок. Причём именно в интернет-магазинах, специализирующихся на продаже такой технике.

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