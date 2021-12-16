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Игрушки для щенков - какие выбрать
фото: pxhere.com

Игрушки для щенков — какие выбрать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:45 16.12.2021

Решение завести щенка меняет жизнь людей к лучшему. Это прекрасная возможность скрасить одиночество, проявлять заботу и любовь, проводить время на свежем воздухе, больше двигаться, защитить свой дом и т.д.

Обязательное условие – любить животным, и быть готовым к легкому беспорядку (а иногда не легкому), испорченным вещам, шерсти и т.д. Но обычно те, кто решил завести собаку, уже давно взвесили все «за» и «против» и изучили «подводные камни».

Что нужно щенку?

Если ваше желание завести щенка совпадает по времени со скорым отъездом, например в отпуск, лучше договориться о том, чтобы забрать его позже. Оставить собаку на время отпуска, конечно, можно, но щенков, особенно маленьких, или тех, которые еще не адаптировались, советуют все же не оставлять.

Нужно заранее подготовиться к появлению щенка в доме. То есть:

  • Организовать ему место. Поначалу будет лучше, если оно будет ограничено одной – максимум двумя комнатами. Чтобы вы всегда знали, где ваш питомец, а его не пугало большое неизведанное пространство.
  • Купить подстилки для сна. Если купить сразу две – будет удобнее их стирать.
  • Купить миски для воды и еды.
  • Купить аксессуары для выгула: поводок и ошейник.
  • Купить щетку для вычесывания, а также зубную щетку и пасту для гигиены ротовой полости. У собак тоже бывает кариес.
  • Узнать, какой корм подойдет собаке этой породы и заранее им запастись.
  • Купить игрушки.

Зачем собаке игрушки?

Нужны ли вообще собаке игрушки? Конечно, нужны. На это есть несколько причин:

  • Для щенков игрушки могут использоваться при прорезывании зубов. Иначе этими предметами могут стать провода, любимая косметика, мебель, обувь и т.д.
  • Они способствуют физическому развитию. Это могут быть игрушки для активного времяпровождения на улице. Кстати, и хозяину принесут пользу игры на свежем воздухе, движение – жизнь.
  • Способствуют умственному развитию. Собаки по своей природе достаточно умные. И так как у хозяина не всегда есть время заниматься с питомцем, для этого есть специальные развивающие игрушки.
  • Минимизируют стресс. Допустим, вы планируете уехать, и вам нужна домашняя передержка собак https://guldog.ru/perederjka. Чтобы животное чувствовало себя спокойнее, вы даете ему с собой любимые игрушки.

Какие игрушки покупать?

Это зависит от потребностей животного и ваших пожеланий. Например, у щенка режутся зубы. Тогда вам нужна игрушка для прорезывания. Как правило, вас проконсультируют и в зоомагазине. Однако вы и сами должны понимать, что игрушка должна быть интересной, не слишком мелкой, чтобы животное не подавилось или не проглотило ее, от нее не должны отпадать какие-то элементы. Обычно для таких целей используют силиконовые игрушки или резиновые.

Или же, вы и ваш питомец любят активные игры на улице. Тогда присмотритесь к мячам (теннисные, пушистые, с пищалками), фрисби, палочки и т.д.

Развивающие интерактивные игрушки для питомцев не только привлекают их внимание и занимают на определенное время, но и заставляют думать.

Игрушки для щенков - какие выбрать

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