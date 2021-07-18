Июльский зной стал причиной перегрузок и аварийных отключений электроэнергии в Крыму

Высокая температура, которая установилась в эти дни в Крыму привела к повышению нагрузки в сетях. Отсюда — локальные аварийные отключения.

Энергетики работают круглосуточно и в кратчайшие сроки устраняют технологические нарушения. ГУП РК «Крымэнерго» обращается к абонентам с просьбой по возможности снизить потребление электроэнергии в пиковые часы, — отметили в пресс-службе «Крымэнерго».

Энергетики сообщают: 17 июля в Крыму было достигнуто пиковое значение – 1 266 МВт (для сравнения максимальное потребление 17 июня – 979 МВт).

Причиной служат одновременное использование потребителями электроемких приборов при постоянной работе охлаждающих установок, кондиционеров и вентиляторов. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии и увеличению токовой нагрузки на сети. Провода и трансформаторы греются, работая в предельных температурных режимах. Перегрузки вызывают точечные технологические нарушения в сетях и служат причиной отключения электричества, — уточнили в ГУП РК «Крымэнерго».

Особенно увеличилось энергопотребление в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.

Так, 17 июля в период пиковых нагрузок около 18:00 из-за повреждения кабельной линии произошло аварийное отключение в Симферополе, вследствие чего около 2 900 абонентов остались без энергоснабжения. 6 бригад энергетиков участвовали в ликвидации технологического нарушения и в течение 1,5 часов восстановили подачу электроэнергии.

В тот же день около 20:00 в Евпатории в результате технологического нарушения без электроснабжения остались около 1 270 абонентов. Энергетики устранили дефект и возобновили подачу электроэнергии также в течение полутора часов.

Во избежание аварийных ситуаций ГУП РК «Крымэнерго» призывает потребителей экономно использовать электрическую энергию. В период максимальных дневных температур не следует одновременно включать в сеть энергоемкие приборы, такие как кондиционеры, электрочайники, микроволновые и электрические печи, утюги, стиральные машины, другую электротехнику.