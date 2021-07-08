Именитый дрессировщик кошек Юрий Куклачёв отметил в Ялте Золотую свадьбу

Знаменитый дрессировщик кошек Юрий Дмитриевич Куклачев и его супруга Елена Исааковна в День семьи, любви и верности обновили клятву в Ялтинском ЗАГСе. С Золотой свадьбой их поздравили дети, внуки, а также помощник главы администрации Ялты Лариса Откидач и депутат Ялтинского городского совета Жанна Кислица.

Делясь секретом крепких отношений, чета Куклачевых отмечает, что, прежде всего, необходимо быть терпимее друг к другу, уметь быстро прощать вторую половинку, каждый новый день начинать с улыбки и добрых слов.

Нужно смотреть в одном направлении, мечтать, строить планы и каждый день благодарить друг друга за заботу. Характеры бывают разные, в любом случае нужна «притирка» и в этот момент нужно не опускать руки и верить в лучшее, — говорят Юрий и Елена Куклачевы.

Юбиляров поздравила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Сердечно поздравляю с Золотой свадьбой артиста цирка, дрессировщика кошек Юрия Дмитриевича Куклачева и его замечательную супругу Елену Исааковну, которые для своего торжества в День семьи, любви и верности выбрали наш город Счастья. Они более полувека вместе, живут общим делом, воспитали троих детей, помогают воспитывать шесть внуков и более 200 кошек. Настоящий пример крепких отношений, основанных на поддержке и уважении! Пусть судьба вам подарит ещё много радостных дней и счастливых событий! Ну а мы постараемся следовать вашим советам, — отметила она.

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.