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Имущество реализовано в счет погашения долга. История севастопольца, который задолжал внушительную сумму

Имущество реализовано в счет погашения долга. История севастопольца, который задолжал внушительную сумму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:01 14.04.2022

Неуплата жителем Севастополя крупной задолженности в пользу физических и юридических лиц  привела к аресту и реализации недвижимого имущества.

На исполнении в Нахимовском отделении УФССП России по Севастополю находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженностей на общую сумму более  800 тысяч  рублей. Судебный пристав после возбуждения исполнительного производства в установленном порядке уведомил об этом должника. В срок для добровольного исполнения решения судов исполнены не были, в связи с чем сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы. Сотрудник органа принудительного исполнения принял меры для установления имущественного положения гражданина и вынес постановление о его временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Должник официально не трудоустроен, однако у него имеется земельный участок и садовый дом в Севастополе, в отношении которого был составлен акт описи и ареста, — озвучили детали дела в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Гражданин был предупрежден, что дальнейшее уклонение от выплаты задолженностей приведет к реализации имущества в счет погашения долга, но он продолжал игнорировать решения судов и требования сотрудников службы принудительного исполнения. Имущество должника – земельный участок и садовый дом был передан на реализацию, выставлен на торги и в настоящее время продан. Разница стоимости имущества и суммы, подлежащей взысканию с учетом исполнительского сбора, возвращена должнику.

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Денежные средства перечислены взыскателям в счет погашения долга по сводному исполнительному производству.

фото: пресс-служба УФССП России по Севастополю


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