Инцидент «на Крещение» в каньоне Узунджа

Несмотря на то, что большинство крымских и севастопольских спасателей в праздник Крещения обеспечивали безопасность в местах массовых купаний, им пришлось потрудиться и в горах. Так, накануне днем (в 12:52) на пульт оперативного дежурного ГКУ ЦГЗ г. Севастополя поступил сигнал о пострадавшем мужчине в районе автостоянки «Скельская пещера» в каньоне Узунджа (Балаклавский район). Выяснилось, что в результате падения, мужчина повредил обе ноги и не мог самостоятельно передвигаться.

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Пострадавший был найден, спасатели оказали ему первую помощь, эвакуировали его на носилках из труднодоступного места и передали сотрудникам службы 103, — рассказали севастопольские спасатели.

Мужчине повезло, что служба спасения отреагировала максимально оперативно, но 19 января он все равно запомнит надолго — лечние предстоит длительное.

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.